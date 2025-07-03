影／情敵搶方向盤撞7機車...說不清女友身分 警發現2男都是毒蟲

今年5月16日凌晨，台北市松山路發生一起小客車撞擊路邊7輛機車的車禍，當時警方到場，張姓駕駛聲稱是被張姓情敵偶遇，對方搶他方向盤，導致車輛失控撞車；不過警方後續調查，張姓駕駛始終未到案說明，兩個張姓男子聲稱有感情糾紛，但又說不清女方身分，深入追查懷疑與毒品犯罪有關，警方多日埋伏守候，持拘票將張姓駕駛查緝到案，並起獲依託咪酯、安非他命、愷他命等毒品。

今年5月16日，警方獲報47歲張姓男子在台北市信義區松山路，搶情敵車輛方向盤，車輛失控撞擊路邊7輛機車。轄區警方到場後，兩人聲稱是感情糾紛，但彼此說法對不上，也無法交代究竟是為了哪一個女子爭風吃醋，警方後續調查，49歲張姓駕駛始終未到案說明，一直放警察鴿子。

警方起疑調查雙方背景，發現肇事雙方都有毒品前科，張姓駕駛是中古車商，名下有50幾輛汽車，出入頻繁更換代步車輛外，更是居無定所，難以掌握行蹤，另外警方發現張嫌單身獨居，也未發現有交往對象，張姓駕駛行為與毒品犯罪特徵相符，警方懷疑當初車禍，其實與毒品犯罪糾紛有關，組成專案小組調查。

專案人員長時埋伏跟監張嫌，鎖定張嫌其中一處出沒地點，備妥事證後向檢方聲請拘票獲准，6月28日在信義區松山路一帶發現行蹤。張嫌見警方駕駛巡邏車尾隨，自知做賊心虛企圖駕車加速逃逸，卻因轉入狹小巷弄無法行駛，遭員警包圍。

警方在張嫌隨身包包內，查獲安非他命5包、依託咪酯煙彈、愷他命1包等證物，全案警詢後依毒品、毀損罪嫌移送台北地檢署偵辦，另涉犯毒駕公共危險罪嫌部分，將等尿液採驗結果續行偵辦。

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