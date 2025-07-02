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影／畫面曝光！通緝男駕車狂逃200公尺 中和警連開11槍霸氣逮人

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

吳姓男子今晚駕駛白色賓士汽車行經新北市中和區因轉彎違規未打燈，還拒檢沿路逃竄200公尺，中和警方連開11槍逮人。警方在車上並未搜出違禁物品，但查出吳男因涉及詐欺案為地檢署發布通緝中，已連夜帶返轄區派出所調查中。

新北市中和警分局景安派出所巡邏員警今晚7時30分，在中和區景安路239巷內遇到吳姓男子（24歲）駕1輛白色賓士汽車因違規未打方向燈便轉彎，鳴警笛上前攔查，但吳男拒檢立即加速逃逸，沿路不慎衝撞巷內停放的4輛機車，員警追至景平路241巷，追逐約200公尺，先對空開6槍示警並朝該車連開5槍，因被路過車輛阻擋在巷內，員警最後才成功將吳男從汽車駕駛座拉下車壓制上銬逮捕。

據了解，該輛白色賓士汽車登記在吳男父親名下，警方已漏夜人帶返派出所詢問，初步清查並無酒駕情事，但因涉及詐欺案件遭地檢署發布通緝中。警詢後明天將依法解送地檢署歸案。

詐欺通緝犯吳姓男子今晚在新北市中和區拒檢駕車狂逃，中和員警連開11槍霸氣壓制逮人。記者王長鼎／翻攝
詐欺通緝犯吳姓男子今晚在新北市中和區拒檢駕車狂逃，中和員警連開11槍霸氣壓制逮人。記者王長鼎／翻攝
詐欺通緝犯吳姓男子今晚在新北市中和區拒檢駕車狂逃，中和員警連開11槍霸氣壓制逮人。記者王長鼎／翻攝
詐欺通緝犯吳姓男子今晚在新北市中和區拒檢駕車狂逃，中和員警連開11槍霸氣壓制逮人。記者王長鼎／翻攝
吳姓男子今晚駕駛白色賓士汽車行經新北市中和區因轉彎違規未打燈，還拒檢沿路逃竄，中和警方連開11槍逮人。記者王長鼎／攝影
吳姓男子今晚駕駛白色賓士汽車行經新北市中和區因轉彎違規未打燈，還拒檢沿路逃竄，中和警方連開11槍逮人。記者王長鼎／攝影

中和 通緝

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