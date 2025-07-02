影／非首次！紀寶如兒與妻大吵...意外查獲毒品 還拿刀砍傷勸架友人

藝人紀寶如兒子、同時也是藝人余天姪子的余彥鋒，上個月初在住家與妻子大吵，甚至氣得拿刀出來，陳姓友人及張姓女友上門勸架，陳反被余砍傷，警方獲報到場，余已逃逸，警方清查資料，發現余男去年8月，就曾和妻子在住家大吵，引來警方處理後發現毒品，警方請示檢察官後，在屋內果然再度大量毒品。

紀寶如今天發表聲明：「關於我與兒子余彥鋒相關媒體報導，我對於在事件風波中每一位受到影響的人、社會大眾深深致歉。養子不教父之過，彥鋒的父親早逝，沒有將兒子教育好，是我的錯。彥鋒快40歲了，他該𠄘擔的人生功課或做錯的事，總要認罪悔改。我深深希望本次的個人因素，不會影響到台灣優質生命協會的公益事工。除了持續幫助社會上弱勢的長者及孩童，我也會陪著兒子一起面對司法，為自己犯過的錯負起責任。」

據了解，39歲余彥鋒和41歲吳姓妻子，去年在新北市住家大吵，轄區警方上門處理，意外發現他和妻子持有安非他命毒品，依毒品罪嫌移送；余和妻子近日住在台北市文山區羅斯福路5段親戚住家，上個月2日兩人再度大吵，甚至激烈到要離婚程度，陳姓友人及其張姓女友聽到消息上門勸架。

不過余彥鋒情緒激動，更拿出水果刀，陳男勸架時，反被他拿水果刀攻擊，陳手臂及背部受傷，送醫後警方到場處理。

警方到場時，余彥鋒已經逃離現場，警方要尋找凶器時，余妻堅持不肯開住家內其中一間房門，警方起疑，加上清查余彥鋒及其妻子身分時，發現余有多項毒品前科，決定請示檢察官，當場在房間內查獲大量毒品。

警方從張女身上搜出少量依託咪酯煙彈、安非他命、毒品咖啡包、哈密瓜錠，懷疑她與陳到場買毒，從臥房搜出依託咪酯粉末2包、煙彈5顆、煙油3瓶及安非他命10包、卡西酮2包、K他命1包、哈密瓜錠157顆、哈密瓜果汁粉1瓶。

警方查扣空煙彈41個、煙彈頭塞91個、電子磅秤2個、封口機1台、分裝袋1批，認定現場是毒品分裝廠，逮捕已經返家的余及吳女、張女。余否認販毒，稱分裝自行施用，吳女稱不知情。警方將余及吳女、張女分依殺人未遂、毒品罪移送。

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