影／只因600元欠款...他遭毒蟲刺死 生前求救影片曝光

彰化縣彰化醫院今天上午發生二名戒毒者因金錢糾紛而發生口角，蔣姓男子向李男追討日前借他的600元，兩人走到醫院外談判，卻一言不合，蔣男持刀刺向李男，造成49歲李男傷重不治，警方依殺人罪嫌將蔣男移送法辦。

警方調查，這起兇殺案發生在今天上午7點多，2名男子是定期到醫院服用美沙冬的戒毒者，2人於美沙冬服藥區外疑因金錢糾紛起口角，到醫院一旁的稻田理論時，一言不合，蔣男（48歲）持刀刺向李男，李男一度還想走回醫院求救，卻倒在院區停車場旁失去意識。

醫院後方監視器拍下負傷的李男走進醫院後方停車場，有路人發現異狀，攙扶李男坐在草地旁，有人趕緊到急診室通報，不久用推車將李男送急診，但李男當時已渾身是血並昏迷。

彰化醫院急診室主任黃鎧翊表示，李男於上午7點12分送至急診室時已無呼吸心跳，經急救30分鐘不治，左頸有一寬4公分傷口，研判是穿刺致命，死因由檢方相驗釐清。

警方獲報後在現場當場逮捕行兇的蔣男，並在蔣男身上起出犯案兇刀，據了解，李男在6月底曾向蔣男借600元，蔣男昨天在醫院遇到李男時，要求李男還錢，兩人走到醫院旁稻田談判時起口角，蔣男說李男揮拳要打他，他拿出包包內的野外求生刀自我防衛，雙方奪刀過程，李男的左前胸靠近脖子處遭刺一刀，鮮血直流最後傷重不治，蔣男則左手挫傷。

據了解，蔣男有槍砲、毒品前科，李男也有毒品前科，到底蔣男是出於自衛，還是主動出手？檢警還在釐清真相中，警方傍晚依殺人罪嫌將蔣男移送彰化地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885