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新店下水道工人被輾 勞檢處：未設交管設施

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導

王姓男子昨駕車行經新北市新店區永業路，輾過站在下水道人孔蓋中僅露出上半身的戴姓工人，戴男經送醫搶救3小時仍宣告不治。新北市勞工局指出，經初步調查，事發當時戴姓工人坐於道路人孔周邊從事人孔外框清潔作業，因現場未設置交通管制設施，且戴男未佩戴有反光帶的安全帽及穿著反光背心，致遭行經該處的車輛撞擊送醫不治。

勞工局說，勞檢處已要求現場停止作業，勞檢處初步判斷雇主涉有過失，未來如確認屬實，因涉及刑事責任，將函請地檢署偵辦，如經不起訴、緩起訴處分確定或無罪、緩刑裁判確定時，將再依職安法處3到30萬元罰鍰。

勞檢處也將要求雇主給付職災補償費用，並協助家屬辦理職災慰助，同時將個資轉送勞保局提供必要的協助。

戴姓工人，經送醫搶救3小時仍宣告不治。圖／民眾提供
戴姓工人，經送醫搶救3小時仍宣告不治。圖／民眾提供

勞檢 雇主

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