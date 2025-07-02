新店下水道工人被輾 勞檢處：未設交管設施

王姓男子昨駕車行經新北市新店區永業路，輾過站在下水道人孔蓋中僅露出上半身的戴姓工人，戴男經送醫搶救3小時仍宣告不治。新北市勞工局指出，經初步調查，事發當時戴姓工人坐於道路人孔周邊從事人孔外框清潔作業，因現場未設置交通管制設施，且戴男未佩戴有反光帶的安全帽及穿著反光背心，致遭行經該處的車輛撞擊送醫不治。

勞工局說，勞檢處已要求現場停止作業，勞檢處初步判斷雇主涉有過失，未來如確認屬實，因涉及刑事責任，將函請地檢署偵辦，如經不起訴、緩起訴處分確定或無罪、緩刑裁判確定時，將再依職安法處3到30萬元罰鍰。