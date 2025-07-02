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桃園燒臘店被惡火吞噬 一家三代衝出火場「先救我小孩」
桃園市桃園區中山路上一間燒臘店今下午發生嚴重火警，現場濃煙密佈，火舌從住宅竄出延燒一旁民宅，由於附近緊鄰桃園市政府，整片地區滿佈黑煙。桃園市消防局獲報後出動到場持續救援中，詳細起火原因待釐清。
桃園區中山路靠近中原路口一間燒臘便當店今下午1時許不明原因發生火警，路過民眾指出，當時店家竄出火勢隨即發生零星爆炸聲，恐怖濃煙不斷竄出，隨後火勢蔓延附近民宅。
據了解，起火的民宅1樓是便當店，2、3樓是其他住戶，住著一家三代四口，火警發生當下一家人由爺爺帶頭突破火勢及濃煙，從火場逃生出來，爸爸及1歲孩子衝出並大喊救命「先救我小孩」倉皇逃生，路旁民眾見狀則趕緊開水龍頭灑水降溫。
此外，燒臘店左右隔壁的零售店及設計公司皆遭波及，一樣嚴重燒毀，設計公司二樓舞蹈教室幸好是非上課時間，民眾倉皇逃生。桃園市消防局下午約1時50分接獲報案，目前出動消防員67名、消防車輛21輛及救護車5輛到場救援，現場火勢持續延燒，目前未傳出人員受傷受困，詳細起火原因待釐清。
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