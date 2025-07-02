影／未注意車前狀況！ 下水道工人被「直接輾過」送醫不治

王姓男子昨駕車行經新北市新店區永業路，疑因未注意車前狀況，直接輾過站在下水道人孔蓋中僅露出上半身的戴姓工人，經送醫搶救3小時仍宣告不治，詳細肇因仍待進一步調查釐清。

新北市警方昨天上午近11時獲報，新店區永業路發生車禍有人受傷，員警趕抵現場發現在道路中央進行下水道工程的戴姓男子（50歲）遭王姓男子（28歲）開車直接輾壓，上半身多處骨折，經送醫搶救至昨日下午13時31分因創傷性休克宣告不治。

據了解，戴男昨與同事64歲葉姓男子在永業路上進行汙水下水道工程初驗缺失再複驗前的改善工程，2人將路中央人孔蓋掀起後，葉男去拿施工用安全設備，戴男則是鑽入下水道，上半身還在人孔蓋上方，進行施工前檢查作業。

王男開車沿新店區永業路往碧潭方向直行，行經該處時作業地點時，竟直接朝戴男輾壓過去，還因壓到人孔蓋整輛汽車還向上跳起一下。