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獨／帳本驚見上萬元寫給派出所 新竹某所長遭偵辦調查

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／連線即時報導

新竹傳出有派出所所長捲入貪汙案，疑因轄內一家環保土方業者遭北區偵辦並羈押，檢警從業者帳冊中發現曾支付一筆經費給該所派出所，引起檢警高度關注。對此，竹東分局表示，案發後已先將所長調離主管職務，並主動報請檢察官指揮偵辦，持續釐清案情。

據悉，檢警日前偵辦該業者時，於帳冊中查獲一筆上萬元款項流向派出所。因無法排除所長涉嫌圖利或違反公務員廉政倫理規範的可能，正朝貪汙方向深入偵辦。不過，因該業者具有警友身份，且是幹部，以往會捐助派出所經費，主要用於單位公務支出。帳冊中的這筆款項是否涉及個人不法所得，仍待後續釐清其金流與行為關聯，該所長也已接受訊問後請回，無羈押或交保處分。

該派出所轄區鄰近新竹科學園區，因開發土方與廢棄物清運需求大，近年環保案件頻傳。去年曾查獲不肖業者將廢棄物非法傾倒至保育山坡地，獲利上億，今年更有業者趁深夜偷倒廢棄物，嚴重堵塞道路，至今已累計5起類似案件，引發地方不安。檢警為查明是否有包庇不法情事，持續擴大調查。

對此，竹東分局回應，本分局員警目前已調離非主管職，他在任職於派出所的主管期間，於去年10月間，疑涉嫌違反公務員廉政倫理規範，本分局主動發掘上請先行調整相關職務，報請檢察官指揮偵辦，持續調查以還原真實。新竹地檢署則說，因偵查不公開，不對外說明案情。

竹東分局回應，日前已報請檢察官指揮偵辦，持續調查以還原真實。記者郭政芬／攝影
竹東分局回應，日前已報請檢察官指揮偵辦，持續調查以還原真實。記者郭政芬／攝影

主管 廢棄物 新竹 貪汙

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