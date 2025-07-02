「仙塔律師」深夜發文切割詐團 知情人士揭真相

網紅「仙塔律師」李宜諪涉助詐團隱匿近400萬元的BMW休旅車，被檢方諭令70萬元交保，李宜諪昨深夜發文救火，強調自己只是臨時受託去陪偵，並非詐團成員，但專案小組依掌握事證，認李宜諪利用陪偵與主謀吳芳儀單獨接見機會，曾討論如何將車輛過戶至第三人名下，企圖讓檢方無法聲請扣押財產，涉及洗錢。

據調查，吳芳儀、呂英菖情侶檔，2023年籌組靈骨塔詐騙集團，透過管道取得個資後，獲悉有6名被害人急欲出脫手上的爛尾靈骨塔，謊稱可介紹金主購買，被害人信以為真後，詐團先巧立名目要被害人繳交土權費、維護費，待被害人積蓄花光，又要被害人拿房產抵押借貸，藉此詐騙上億元，估計得手10棟房產。

刑事局今年4月搜索約談吳芳儀、呂英菖到案，北檢聲押禁見2人獲准。檢方為追討犯罪所得，向法院聲請扣押吳芳儀名下BMW X6休旅車，卻發現這部車已經過戶到金主集團成員陳永山名下，陳永山把車開走後，沒多久又過戶給其他人，因此緊急發動第2波搜索，聲押陳永山等3人獲准，全案共羈押5人 。

知情人士指出，吳芳儀被逮捕當天，原先是要委任律師趙浩程（50萬交保），但趙浩程當天有事，所以請託李宜諪前往陪偵，李宜諪從羈押庭掌握犯罪細節，並受託「處理」BMW休旅車，後來趙浩程在偵查中接任辯護人，利用律見機會確定吳芳儀需求，私下與李宜諪商討如何將車輛過戶、確認法律關係等事宜，李宜諪明知詐團詐騙10棟房產，卻依然協助隱匿資產，涉及洗錢明確。

至於律師蔡沅諭（10萬交保）則是呂英菖的辯護人，他涉與李宜諪、趙浩程「交流」不同在押被告的偵查內容，有利益衝突與洩密問題，有可能導致串證，昨天一併被拘提到案。