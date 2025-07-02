獨／扯！台中市府2官員接連遭「教訓」 出門遭亂棍毆傷

台中市政府驚傳2名官員接連遭人「毆打、教訓」，長春自辦重劃會王姓理事長因重劃業務，教唆張姓同夥找小弟，前後赴時任台中市地政局重劃科陳姓科長、大里地政事務所施姓主任住家埋伏，持棒毆打2人還錄影，台中地院依傷害罪判王男、張男各2年、1年4月，可上訴。

檢警調查，王男對陳姓科長、施姓主任不滿，就和張姓友人謀議以1個人15萬元代價，找人出面教訓對方。王、張輾轉找來6名同夥，交付15萬元酬勞、陳姓科長照片及住址，還告知陳的日常作息，並交代毆打時需「全程錄影」，完成後會再付3萬元。

其中3名同夥2023年7月28日清晨5點多，持球棒在陳住處外埋伏，直到7點多見他步出家門就衝上前揮棒攻擊，陳立即出手阻擋、衝回屋內，右手受有挫傷。

張男同年8月再聯繫有人討論教訓施姓主任，由3人同月24日到施住家附近，先以車輛擦撞為由將施騙出車外趁機揍他肚子兩拳，但因來不及錄影先行逃離，隔天凌晨4點又跑到施住家外埋伏，一早7點多見施出門，眾人再持鋁棒痛毆打到施頭皮撕裂傷、雙手挫傷。

陳男、張男前後策畫痛毆科長、主任後，經拿到同夥打人錄影畫面，由於涉及2名台中市府官員接連遭毆教訓，台中檢警獲報相當低調，檢方ㄧ度將張男聲押獲准。

台中地院審理時，張男坦承不諱，王男則矢口否認，辯稱自己無犯罪動機，與陳沒接觸也不認識施，也沒有指示王教訓對方。

中院比對相關人證詞，張找人打完後，多次向王「回報」進度，再再顯示王男是主謀，至於王堅不吐實，法院無從查知他犯罪動機，不採信其辯詞。