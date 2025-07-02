快訊

夏令營2個月10萬 雙薪家庭暑假無後援花錢又燒腦

生態攝影機意外拍到已滅絕「林中仙子」 清晰照曝光專家嗨翻：奇蹟的開始

仙塔律師捲靈骨塔案　昔語錄曝光掀熱議：原來早就不演了

獨／扯！台中市府2官員接連遭「教訓」 出門遭亂棍毆傷

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市政府驚傳2名官員接連遭人「毆打、教訓」，長春自辦重劃會王姓理事長因重劃業務，教唆張姓同夥找小弟，前後赴時任台中市地政局重劃科陳姓科長、大里地政事務所施姓主任住家埋伏，持棒毆打2人還錄影，台中地院依傷害罪判王男、張男各2年、1年4月，可上訴。

檢警調查，王男對陳姓科長、施姓主任不滿，就和張姓友人謀議以1個人15萬元代價，找人出面教訓對方。王、張輾轉找來6名同夥，交付15萬元酬勞、陳姓科長照片及住址，還告知陳的日常作息，並交代毆打時需「全程錄影」，完成後會再付3萬元。

其中3名同夥2023年7月28日清晨5點多，持球棒在陳住處外埋伏，直到7點多見他步出家門就衝上前揮棒攻擊，陳立即出手阻擋、衝回屋內，右手受有挫傷。

張男同年8月再聯繫有人討論教訓施姓主任，由3人同月24日到施住家附近，先以車輛擦撞為由將施騙出車外趁機揍他肚子兩拳，但因來不及錄影先行逃離，隔天凌晨4點又跑到施住家外埋伏，一早7點多見施出門，眾人再持鋁棒痛毆打到施頭皮撕裂傷、雙手挫傷。

陳男、張男前後策畫痛毆科長、主任後，經拿到同夥打人錄影畫面，由於涉及2名台中市府官員接連遭毆教訓，台中檢警獲報相當低調，檢方ㄧ度將張男聲押獲准。

台中地院審理時，張男坦承不諱，王男則矢口否認，辯稱自己無犯罪動機，與陳沒接觸也不認識施，也沒有指示王教訓對方。

中院比對相關人證詞，張找人打完後，多次向王「回報」進度，再再顯示王男是主謀，至於王堅不吐實，法院無從查知他犯罪動機，不採信其辯詞。

中院審酌，王因重劃業務對陳、施不滿，委由張找人教訓對方，造成2人恐懼不安，依2個傷害罪判王男2年、張男1年4月。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

主任 傷害罪 台中市

延伸閱讀

「超級夜總會」赴嘉市九華山地藏庵錄影 律師圓母追星夢

影／痛毆女牙醫...竹聯幫涉幫喬千萬債務 地球村負責人今移送畫面曝光

女牙醫出借1500萬反遭爆打痛毆 竹聯幫靜安會大哥、地球村負責人遭逮

高雄某茶行遭砸店傷人 8名同夥投案 主嫌去向不明 警方追緝中

相關新聞

影／未注意車前狀況！ 下水道工人被「直接輾過」送醫不治

王姓男子昨駕車行經新北市新店區永業路，疑因未注意車前狀況，直接輾過站在下水道人孔蓋中僅露出上半身的戴姓工人，經送醫搶救3...

獨／扯！台中市府2官員接連遭「教訓」 出門遭亂棍毆傷

台中市政府驚傳2名官員接連遭人「毆打、教訓」，長春自辦重劃會王姓理事長因重劃業務，教唆張姓同夥找小弟，前後赴時任台中市地...

「仙塔律師」深夜發文切割詐團 知情人士揭真相

網紅「仙塔律師」李宜諪涉助詐團隱匿近400萬元的BMW休旅車，被檢方諭令70萬元交保，李宜諪昨深夜發文救火，強調自己只是...

孫安佐和經紀人帶火焰槍逛信義區 「難鑑定有無殺傷力」獲不起訴

藝人狄鶯、孫鵬獨子孫安佐（改名孫健豪）去年和經紀人朱翊銘帶「火焰槍」逛北市信義區，遭依涉槍砲彈藥管制條例搜索、約談。台北...

釣蝦場老闆沉迷賭博輸光家產 淪竊賊潛民宅偷500萬名錶遭逮

新北市林口區1間家庭式工廠日前遭闖空門，50多萬外幣及8支名錶被偷總損失超過500萬元。林口警鎖定49歲蔡男涉案，上月2...

獨／帳本驚見上萬元寫給派出所 新竹某所長遭偵辦調查

新竹傳出有派出所所長捲入貪汙案，疑因轄內一家環保土方業者遭北區偵辦並羈押，檢警從業者帳冊中發現曾支付一筆經費給該所派出所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。