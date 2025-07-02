孫安佐和經紀人帶火焰槍逛信義區 「難鑑定有無殺傷力」獲不起訴

藝人狄鶯、孫鵬獨子孫安佐（改名孫健豪）去年和經紀人朱翊銘帶「火焰槍」逛北市信義區，遭依涉槍砲彈藥管制條例搜索、約談。台北地檢署將改裝火焰槍，多次送國內各專業鑑定單位，難以鑑定是否具殺傷力，無從認定是管制槍械，全案今偵結，給予2人不起訴處分；朱遭搜索時涉拉傷員警則依妨害公務罪嫌起訴。

去年6月16日，孫和朱帶火焰槍到信義區引發議論，警方說明警方全程掌握監控，朱未展示火焰槍或點火等操作。孫後續還透露研發火槍和冷兵器。

檢警去年6月搜索孫、朱住處，查扣匕首1支、彈頭17顆、PAK空包彈20顆、改裝火焰槍槍身1支、戰術腰包1個、不明粉末1包、改裝鐵罐含軟管1組、瓦斯罐2罐，2人涉依未經許可持有子彈主要組成零件等、未經許可而持有或意圖販賣而陳列刀械等罪嫌，檢方訊後孫30萬交保，朱3萬交保。

檢方將查扣物品送鑒定，戰術腰包內僅藏不明粉末，粉末未驗出含有管制火藥或炸藥成分，僅有煙火類火藥成分，非管制違禁物；匕首非管制刀械，彈頭及空包彈均不具金屬彈頭，認均不具殺傷力；空包彈為公告彈藥主要組成零件、彈頭則未列入。檢方指出，2人涉持有時間是去年6月間，「未經許可持有各類砲彈的主要組成零件罪嫌」則是去年12月15日施行，依刑事訴訟法行為不罰。

刑事局鑑驗改裝火焰槍槍身，槍身是「以市售瓦斯罐、打火機等物固定於矽利康槍上，均未發現槍管及擊發裝置等火藥式槍枝基本結構」而無法鑑驗；調查局鑑驗「均未發現可設發金屬或子彈結構」；中央警察大學鑑驗，則是認為「本案送鑑之火焰噴射器，非屬使用火藥為發射能量來源之火藥槍，亦非使用壓縮氣體為能量來源之空氣槍，無法發射固體拋射物體」。

檢察官認定，火焰槍經多次送往國內各專業鑑定單位，均難鑑定火焰槍是否具有殺傷力，無從認定是否為管制槍械，依「罪證有疑，唯利被告」基本法理，認孫、朱2人犯罪嫌疑不足給予不起訴處分。