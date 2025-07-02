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她嗆女伴「燒死妳全家」成真...3歲幼女被潑油燒死 上訴仍判20年

聯合報／ 記者王宏舜林孟潔／台北即時報導

電子工廠女作業員鄧如惠與游姓女友交往近2年，原同居大溪游女家，後來鬧分手。鄧女懷疑游女移情別戀，前年2月7日早上對女友潑汽油縱火，游女全身90%二至三度燒燙傷、她的幼女活活被燒死，一審依恐嚇危害安全、成年人故意對兒童犯殺人罪判鄧女拘役59日、20年徒刑。案經上訴，台灣高等法院今駁回。

鄧如惠（28歲）與游女（32歲）感情生變，前年1月間，游女的廖姓前男友欲探視與游女生下的3歲女兒，鄧女懷疑雙方藕斷絲連，憤而到加油站買汽油放在儲藏室，還偷偷潑灑在游姓女童的抱枕上。鄧女被詢問「怎麼有汽油味？」她答「要燒死妳全家、炸掉妳全家」。

前年2月7日上午9點多，游女與女兒還在睡夢中，鄧女欲查看游女手機被發現，2人起口角。鄧女憤怒之餘，取出預先購買的罐裝汽油，朝游女身上與床鋪四周潑灑，隨即持打火機引燃，火勢迅速延燒到母女全身，游女著火後喊叫並衝到一樓浴室沖水自救，但3歲女兒仍在床上哭喊，游女衝回3樓搶救女兒時，遭鄧女環抱、拉手攔阻。

消防人員到場灌救，女童葬身火場，檢方依殺人、殺人未遂、放火燒燬現供人使用之住宅建築物、恐嚇危害安全等罪起訴鄧女。

桃園地院國民法官庭審理時，鄧如惠坦承犯行，但她主張在LINE傳訊「我要把妳家炸了」僅是開玩笑，沒有恐嚇意圖，也不曾在女童抱枕灑汽油，認為與家庭暴力恐嚇安全罪無關。鄧女也說，游女返回房間要救女兒時，她沒有環抱游女阻擋。

一審認為鄧如惠潑油縱火除造成公共危險，也剝奪無辜的3歲女童生命，讓女童成為感情爭執的犧牲品，游女也因嚴重燒燙傷，恐無法再當廚師，生計受影響，甚至燒毀的房屋也有還款壓力。鄧女生長於隔代教養家庭，有偏差行為，導致衝動型人格特質，鑑定評估若能長期接受心理輔導，並有乾媽持續的非正式支持系統，會讓矯正教化和再社會化的可能性提高、再犯風險降低，一審判處有期徒刑。

檢方針對犯罪事實與量刑全部上訴，並指鄧如惠拉住游女是故意殺害兒童，一審判得太輕；告訴代理人則表示，一審判決過輕，應該至少判無期徒刑以上刑罰。

原本也針對量刑上訴的鄧如惠，4月8日改變心意說「我要撤回上訴」，鄧說上訴的目的是為了「和解」並表示歉意，但對方沒有意願，因此撤回，對於一審判決「心悅誠服」。6月11日言詞辯論時，鄧女說「我會承擔我的責任」，請法官依法判決。

女子鄧如惠與游姓女友鬧分手，她朝女友潑汽油縱火，游女全身90%二至三度燒燙傷、幼女活活被燒死，一審依恐嚇危害安全、成年人故意對兒童犯殺人罪將判鄧女拘役59日、20年徒刑。台灣高等法院今駁回上訴。資料照片。記者王宏舜／攝影
女子鄧如惠與游姓女友鬧分手，她朝女友潑汽油縱火，游女全身90%二至三度燒燙傷、幼女活活被燒死，一審依恐嚇危害安全、成年人故意對兒童犯殺人罪將判鄧女拘役59日、20年徒刑。台灣高等法院今駁回上訴。資料照片。記者王宏舜／攝影

女童 恐嚇 縱火

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