跨國販嬰受害兒凡妮莎 返台尋母

當年凡妮莎還在襁褓中就被販嬰集團賣給澳洲一對夫婦。圖／凡妮莎提供

一九八○年五月，當時才約三個月大凡妮莎（Vanessa Miles）被褚麗卿販嬰集團賣給澳洲一對夫婦，在南澳洲的阿德萊德長大，從小就知道自己是被收養，如今成家後想返台尋根，她渴望找到自己的生母、甚至想知道原生家庭是否還有其他兄弟姊妹。

凡妮莎從小時就知道是來自台灣，二○一一年她第一次造訪台灣，當時只想看看自己出生的地方；那時的她還沒有做好尋親的心理準備，也擔心生母可能早已另有家庭，可能為她帶來困擾。

但隨著年紀增長，加上結婚已十四年，隨著生命的變化，讓她進一步思考尋根之旅，她愈來愈想了解自己的血統，不只想對自己的出生國有更多了解，也愈來愈渴望認識生母，更曾想像可能還有生父和任何兄弟姊妹。

四十五年前被販嬰集團賣給澳洲夫婦的凡妮莎二度來台，渴望找到生母。記者葉信菉／攝影

來到台灣是想找出自己是誰，凡妮莎一直希望能理解親生母親為何放棄自己、當年被收養的情況，也常常想知道生母是否會想起自己。「沒有什麼比能夠見到她、告訴她我愛她，並感謝她給我生命更讓我高興的事情了。」凡妮莎希望期盼「讓她最終認識我，而我也能認識她」。

凡妮莎當年被一對無法生育的澳洲夫婦收養，但她說，成長過程中，養父母無法認同她作為他們的孩子，尤其是養母，因此很難和她建立情感聯繫。也因為在一個無法真正了解自己的環境中成長，凡妮莎經常感到非常孤獨，總是感覺缺少了什麼，因此渴望與家人的聯繫。

凡妮莎當年是被曾轟動一時的褚麗卿販嬰集團案，賣給澳洲的一對夫婦，本報記者曾赴澳洲訪問多名透過褚麗卿集團收養台灣孩子的家庭，其中，凡妮莎的養父大衛．邁爾斯透露，在澳洲聽朋友提及可找在台灣的褚麗卿，很快就可收養到孩子，當年總共付了約三千五百美金（約台幣十四萬）元，完成收養手續。

大衛也說，從收養凡妮莎的那一天開始，他就感覺到會有這麼一天，凡妮莎可能會有找尋生母的念頭，因此他把所有有關凡妮莎身分的文件，都保存得很完整。

凡妮莎此次來台，除希望能找到親生母親和家人，也希望透過此行，能幫助一些人。因為當初被販賣的嬰兒很多，現在願意站出來的母親愈多，找到匹配的機會就愈大。