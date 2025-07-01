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日本稻川會勾結竹聯幫！料理包藏安毒 松機闖關失敗

聯合報／ 記者李奕昕蕭雅娟／台北報導

日本稻川會分子野口晴寬、深町道寬來台，向竹聯幫仁堂成員夏承哲買安非他命裝進調理包，交由兩名日籍男子搭機以托運行李走私返日，刑事局攔截搜出兩公斤安毒。記者李奕昕／攝影
日本稻川會分子野口晴寬、深町道寬來台，向竹聯幫仁堂成員夏承哲買安非他命裝進調理包，交由兩名日籍男子搭機以托運行李走私返日，刑事局攔截搜出兩公斤安毒。記者李奕昕／攝影

日本稻川會分子野口晴寬、深町道寬來台，涉向竹聯幫仁堂成員夏承哲買安非他命，裝進魚翅粥等料理包，交另兩名日男搭機托運欲走私返日，在機場被警攔截，搜出二公斤安非他命。台北地檢署昨依毒品等罪嫌起訴野口等四名日人及夏等三名國人。

檢警調查，稻川會幹部四十九歲野口晴寬去年九月至十二月間，來台與廿七歲夏承哲等人洽談運輸毒品，今年三月三日野口再度來台，以台幣一一○萬元協議夏等人協助二公斤安非他命運至日本，並指示共犯六十三歲深町道寬來台，採買「菜底」頂級魚翅粥料理包、佛跳牆料理包，作為運毒工具。

檢警追查，夏承哲與廿八歲秦忠駿涉於三月五日下午四時許，在屏東市榮民總醫院旁停車場旁取得安非他命，當晚八時許在太麻里山海川烤雞城交付給野口晴寬、深町道寬，收下的一一○萬元，則交給廿六歲施秉宏上繳給共犯。

當晚深町道寬、秦忠駿拆封料理包混入安非他命再封緘，隔天野口晴寬、深町道寬將毒料底包運回台北，在下榻飯店交付給日籍四十八歲奧昌和、四十四歲大島雅人，藏放行李箱。

刑事局三月七日在桃園機場拘提欲返日的野口、深町，隔天在松山機場拘提奧、大島，從托運行李取出十盒調理包，搜出二公斤安非他命。

夏坦承販毒，野口、深町坦認買毒，檢方聲押禁見六人獲准，令秦限制住居；昨將七人依毒品等罪起訴，除了施男，其餘人認罪自白，建請依法減刑。販毒共犯另案偵辦。

安非他命

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