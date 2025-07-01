稱要將2處「變成血泊」…陸委會5日內3度遭寄恐嚇信 警方追查中

陸委會近日第3次遭寄信恐嚇，今凌晨接獲電子恐嚇信稱今晚將在台北捷運內湖站、陸委會等處持刀傷人，陸委會今早報警處理，警方追查中。

警方調查，陸委會6月27日接獲網路恐嚇信，內容提及陸委會若不撤下有關蕭美琴日前在捷克疑遭中共派員尾隨並試圖攻擊的新聞訊息，將在陸委會位於台北市中正區的辦公大樓放炸彈，引爆傷人。

陸委會6月29日凌晨第二度接獲恐嚇信，稱若不中止大罷免行動，將派人到陸委會潑汽油點火、持刀砍人等。

陸委會今凌晨5時許再度接獲電子信件，以台語口吻稱「恁祖嬤今晚會手起刀落，讓內湖捷運站和陸委會成為血泊」，同樣揚言持刀傷人、潑汽油縱火等。

台北市警方獲報調查，初步發現3案信件內容各有差異，但電子郵件來源帳戶皆有被冒名情況，第一案已確認使用境外IP操作犯案，正持續追查中。