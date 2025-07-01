爭取基隆警察首都加給 張榮興回應了

為爭取基隆警察比照六都「繁重加給」，基隆市議長童子瑋今天到警政署拜會署長張榮興，反映基隆第一線警力的實際情況。張榮興未給承諾，他僅說，六都以外各縣市的勤務加給制度現況，他已經向內政部長劉世芳報告並討論過，也很能理解基隆基層員警面對的實際壓力。

童子瑋說，基隆雖然不是六都，但勤務密度不輸都會區，可是因為現行制度設計，沒辦法享有相同待遇，造成基層壓力大、人力流動率高，制度如果沒有反映現實，警力就很難穩下來。

童子瑋向張榮興建議，未來制度應該更有彈性，可以根據不同地區的實際勤務狀況來加給。像基隆四個分局的工作量就差很多，有些地方特別忙，壓力也特別大，不應該用一個標準看全部。張榮興回應，現在就有分級制度的做法，也鼓勵地方可以再加強，只要地方財政可以負擔，中央也會支持。

童子瑋表示，現在方向基本上已經確定，但能不能真正落實，關鍵還是在地方財政能不能負擔、議會預算能不能配合。在他主持的基隆市議會立場，就是全力支持，只要對第一線真的有幫助，他一定在議會為大家爭取到底。

童子瑋說，警察工作需要制度當後盾，制度如果失衡，不只人會走，士氣也會掉，年輕人也不願意加入。不能一方面期待他們守護城市，一方面卻給不出公平的待遇。有合理待遇和完善的制度，才是真正能支持警察持續走下去的方法。

童子瑋強調，未來他會持續關注中央的溝通進度，也會在議會和市府合作，爭取更貼近基隆實務的警政資源與人力配置。不管是不是六都，只要是肩負維安任務的第一線警察，都應該獲得同樣的尊重與保障。

基隆市處在台北、新北之間，勤務量與六都相當，但長期未如六都都警職享有繁重加給導致警力流向雙北，目前巡官缺額率45.7%，全國最高。市長謝國樑日前在警察節表揚時表示，已向警政署說明基隆願意自己負擔「首都加給」，仍未獲同意，會持續再爭取。