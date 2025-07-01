誰批評證人、影響審判？檢察官回擊：請參柯文哲經營的臉書帳號

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案，今勘驗鼎越開發前董事長朱亞虎偵訊光碟，庭末檢察官反擊，「真正批評證人、影響審判的，請參柯文哲所經營的臉書帳號」。

朱亞虎的偵訊光碟勘驗完畢後，沈慶京律師表示，檢察官企圖讓朱亞虎、沈慶京牽扯上柯文哲，明顯是由檢察官在問題中誘導朱去咬柯，檢察官目標就是去咬柯文哲，甚至由檢察官代替朱回答問題，並稱朱的律師宛如檢方的打手，甚至代替朱回答檢察官問題。

沈的律師遺憾檢察官嚴重失職，但對於律師嚴重失職，他也感到非常慚愧，話說至此，他一度哽咽無法言語，並說朱的律師完全沒有考量被告利益。

律師庭末也說，謝謝法院透過公開審理讓社會得以公評，並稱檢方訊問違法、違反良心，對於死不認錯之人，他只有一句話「士大夫無恥，是為國恥」。

公訴檢察官則回應，只要認知不同，就開始口出惡言，法庭內不應該如此，「要譁眾取寵很簡單，只要罵出口就可以，但檢察官還是不會這樣做」，柯文哲要講什麼，檢察官也都予以尊重，但柯文哲說檢方威脅證人，此部分要鄭重澄清。

檢察官反擊，在法庭活動中，檢察官與證人都沒有任意接觸，連在網路上批評證人都沒有，每次開庭結束後「真正批評證人、影響審判的，請參柯文哲所經營的臉書帳號」。

柯文哲也回應，他沒有什麼好講的，十年後這房間（法庭）的人應該都還活著，十年後再回來看這個案子，大家會有什麼評價，這就是他所想要講的。