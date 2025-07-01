勘驗朱亞虎認罪錄音…律師批檢察官「就是要咬柯文哲」 一度講到哽咽

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案，今下午持續勘驗鼎越開發前董事長朱亞虎偵訊光碟，沈慶京律師批檢察官誘導朱去咬柯，也指朱的律師嚴重失職，更一度講到哽咽無法言語。

偵查檢察官問朱亞虎，為何威京集團匯給民眾黨的210萬元是「謝謝」合法通過京華城560％容積率，「560％在2年前就定案了，哪個正常人會謝謝2年前的事情？」根本是要謝謝恢復120284.39平方公尺樓地板面積，這才符合人之常情。

檢察官說，檢方研判210萬元與560％容積率無關，此時朱亞虎才回應「對，無關」；檢察官再問朱亞虎是不是要更正先前的筆錄內容，並問之前是否因為年紀大、時間序弄錯，而不是故意講不清楚，210萬與560%無關，而是希望柯文哲和北市府能恢復120284樓地板面積嗎？朱亞虎也回覆「對！」

檢察官問，京華城利益很大，怎麼才給210萬元，還是只是「前金」，只是部分的好處和甜頭，還有其他的好處？朱亞虎說「不知道」，檢察官立即表示「你怎麼不知道，你一定知道」。

朱亞虎也說，210萬就是希望未來多關照、加速處理；檢察官追問，是希望誰多關照，是希望柯文哲還是民眾黨在北市府的人？朱亞虎才回應「就柯文哲，其他人也扛不下來，他的力量最大」。

檢察官再問朱亞虎當時有傳訊息給台北市長辦公室前主任李文宗，指210萬元捐款「並不會給您和市府帶來任何困擾」，是否指210萬元已拆分成7個人頭，不會給柯文哲等人帶來違法嗎？且為何李文宗會回傳「長輩有人涓涓相助，市長與我都心存感激」？

朱亞虎回應，這就代表李文宗向柯文哲報告過了，讓柯文哲已經知道210萬的事情；檢察官再追問，是不是就是李文宗已經讓柯文哲知道210萬就是恢復120284樓地板面積的好處之一？朱亞虎說，可以這樣說；此時，坐在被告席的柯文哲苦笑、搖頭。

勘驗完畢後，沈慶京委任律師徐履冰表示，朱亞戶多次否認210萬元是行賄，9月27日偵訊至少否認13次，10月11日也至少11次否認210萬元是前金，大多數供述都是出自於檢察官之口，再反映在筆錄上。

徐履冰說，檢察官偵訊過程中，一直企圖讓朱亞虎、沈慶京牽扯上柯文哲，明顯都是由檢察官在問題中誘導朱去咬柯，檢察官的目標就是去咬柯文哲，甚至由檢察官代替朱回答問題，指朱亞虎認罪自白均屬不可採。

另外，徐履冰也說，朱亞虎的律師宛如檢方的打手，甚至代替朱回答檢察官問題，他遺憾檢察官嚴重失職，對於律師嚴重失職，他也感到非常慚愧，話說至此，徐履冰哽咽，並說朱的律師完全沒有考量被告利益。