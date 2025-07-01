破史上最大安非他命走私！首功2警「特功升職」未過 同僚抱屈

警方前年在高雄港破獲史上最大量的1.2公噸安非他命走私，兩名首功人員被提報特殊功績升職，近期經警政署審議未通過。有專案小組成員抱屈，質疑過去偵破陸上最大量海洛因案的首功人員獲特功升職，本案卻未通過，標準何在？

警政署表示，安非他命案經相關機關代表及當事人列席說明，特功升職審議會審認未符合「具有卓著功績之特殊貢獻」，海洛因案則經審認符合「冒生命危險，捕獲重要案犯，消弭禍患」，雖同屬緝獲大宗毒品運輸入境案，個案情節、適用特功升職條款規定等均不同。

販毒集團前年8月從越南以貨輪走私安非他命來台，停靠高雄港利用丟垃圾不必通過安檢的漏洞，夾藏安毒送上貨車，警政署前署長黃明昭接獲情資，由刑事局、保安警察第三總隊及高雄市警察局組專案小組，攔車搜出價值21億元的1.2噸安毒，查獲李姓、葉姓男子等人，為史上最大量安毒走私案。

刑事局以協請台灣港務公司於港務通行網系統，開發可勾稽比對並設告警功能的創新作為，有效減少警方人工比對時間並成功攔阻鉅量毒品入境等，今年1月建議擬予時任刑事局賴姓副隊長、保三劉姓偵查佐特功升職。警政署4月開審議會決議未符合，隔月函復。

辦案人員說，歷經半年蒐證、埋伏及分析資料，破獲鉅量毒品且找出安檢漏洞，具指標意義，遺憾未通過特功升職，影響辦案士氣，未來應建立透明、具體的審議機制，並加入具相關領域實務經驗基層人員審議；也有官警說，查獲毒品量不斷攀升，且掃黑、肅槍、緝毒、打詐等案件多樣，審議標準難量化，不同案件也不易比較。

新北市警察局、航空警察局、保三總隊2021年10月破獲陸上最大量海洛因案，查扣價值50億元的439.5公斤海洛因磚。警政署同年12月開審議會，決議同意首功的新北刑警大隊小隊長陳永龍、林口警分局偵查隊小隊長王子剛等2人核予特功升職。

依警察人員人事條例，具特功應予升職，由警政署審議；內政部前年7月發布修正警察人員陞遷辦法，增訂「執行警察任務對國家社會具有卓著功績之特殊貢獻」，為特功升職事蹟，不再以「冒生命危險」為必要條件。

依警政署特殊功績陞職審議會設置要點，委員共11人，由主管人事業務副署長兼任召集人，主任秘書兼任副召集人，督察、政風、人事、法制室主任及刑事局長為委員，其餘就專家、學者等聘任。

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