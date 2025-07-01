影／彭振聲妻子墜樓身亡…雄檢下午勘查 家屬招魂

台北市前副市長彭振聲的妻子今天在高雄墜樓身亡，高雄地檢署檢察官下午前往勘查墜樓地點，特別指示量出墜樓樓層與墜地處距離，釐清墜樓過程，經過檢察官驗屍後，遺體發還家屬處理，直到傍晚為止，回到高雄的彭振聲都沒有前往靈堂探望，而是全程交由兒子與媳婦處理後事。

高雄地檢署檢察官趙期正負責勘驗墜樓現場及相驗工作，他下午2時30分到彭振聲兒子住處大樓，勘查彭妻墜樓地，指示量出墜樓處與落地處的水平距離，要釐清彭妻如何墜樓。

彭振聲第一時間在北院出庭時得知妻亡，情緒崩潰，立刻搭高鐵趕回高雄，彭振聲的兒子下午也趕赴高雄市殯儀館陪同檢方為母相驗，他表情沉重不發一語，臉上滿是悲痛，下午在禮儀公司人員陪同下回到大樓招魂，隨即前往靈堂豎靈。

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