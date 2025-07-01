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手臂留有針頭…嘉義男陳屍護理之家死因待查 身背5條通緝
46歲鄒姓男子日前入住嘉義縣某醫院護理之家，被發現倒臥廁所送醫不治，左手臂留有針頭，現場有疑似毒品，檢警相驗沒有明顯外傷，抽血送檢釐清死因；但檢警調查死者身分時，發現涉詐欺、毒品及槍砲等5條通緝。
嘉義地檢署表示，死者鄒男日前由檢警會同法醫相驗後，因沒有明顯外傷，已抽血待毒藥物檢驗判斷確切死因與死亡方式。
警方表示，鄒男不久前才入住嘉義縣某醫院護理之家，6月28日上午護理人員發現鄒男反鎖在廁所內，因為呼叫沒有回應，以備用鑰匙打開廁所，鄒男昏迷倒臥在地上，緊急送護理站急救，仍宣告不治。
護理人員發現倒臥鄒男時，他左手臂上插著不明針頭，洗手抬上也有包不明粉末，經警方初篩，呈現毒品海洛因陽性反應。
警方查詢鄒男身分資料並通知家人，發現鄒男涉及多起案件，分別遭新北地檢詐欺通緝、台中院檢毒品及詐欺通緝、基隆地檢槍砲通緝及桃園地院毒品通緝。
家人向警方表示，因鄒男久未聯絡，不清楚他為何會入住護理之家，對死因無異議。
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