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夫妻口角持刀砍傷上門勸架朋友 自家喪屍煙彈分裝廠曝光
台北市余姓男子涉嫌在家分裝「喪屍煙彈」等毒品販賣，與吳姓妻子因故爭吵，友人陳姓男子與張姓女友上門發現勸架，陳被余持刀刺傷；警方到場意外破獲毒品分裝廠，搜出依託咪酯、安非他命等，將余及吳女、張女分依殺人未遂、毒品罪移送。
警方調查，39歲余姓男子上月2日晚間在北市羅斯福路5段某社區大樓住處，與41歲吳姓妻子口角，31歲陳姓男子、30歲張姓女友上門發現勸架，余情緒激動，持水果刀攻擊，陳手臂及背部受傷被送醫，無生命危險。
文山二警分局員警前往查處，從張女身上搜出少量依託咪酯煙彈、安非他命、毒品咖啡包、哈密瓜錠，懷疑她與陳到場買毒，從臥房搜出依託咪酯粉末2包、煙彈5顆、煙油3瓶及安非他命10包、卡西酮2包、K他命1包、哈密瓜錠157顆、哈密瓜果汁粉1瓶。
警方查扣空煙彈41個、煙彈頭塞91個、電子磅秤2個、封口機1台、分裝袋1批，認定現場是毒品分裝廠，逮捕余及吳女、張女。余否認販毒，稱分裝自行施用，吳女稱不知情。
警詢後將余依殺人未遂、毒品罪移送，吳女、張女依毒品罪移送，追查毒品來源，並對陳採集尿液送驗。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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