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彭振聲妻子墜樓身亡 檢察官現場查水平距離釐清過程

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

台北市前副市長彭振聲妻子今天在高雄墜樓身亡，今天下午高雄地檢署檢察官勘查墜樓地，特別提及量出墜樓樓層與墜地處距離，釐清墜樓過程。

雄檢檢察官趙期正平今天負責勘驗墜樓現場及相驗工作，他今天下午2時30分到彭振聲兒子住處大樓，勘查彭妻墜樓地，指示量出墜樓處與落地處的水平距離，要釐清彭妻如何墜樓。

檢察官趙期正並指示扣下案發前，疑由彭妻帶上樓的垃圾袋和板凳，對於案情及相關內容，表示「由襄閱（主任檢察官）發言」，並不多說相關案情。他與法醫及警方勘查後，立即轉往市立殯儀館相驗彭妻遺體。

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雄檢檢察官趙期正（中）今天下午到彭振聲妻子墜樓處勘查現場。記者林保光／攝影
雄檢檢察官趙期正（中）今天下午到彭振聲妻子墜樓處勘查現場。記者林保光／攝影
雄檢檢察官趙期正今天下午到彭振聲妻子墜樓處勘查現場。記者劉學聖／攝影
雄檢檢察官趙期正今天下午到彭振聲妻子墜樓處勘查現場。記者劉學聖／攝影

檢察官 彭振聲 妻子 墜樓

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