快訊

升破29.2關卡！台幣今以29.185作收 升值7.17角

午後雷雨來了！3縣市大雨特報、大雷雨狂轟「恐一路下到晚上」

接獲妻噩耗…陳智菡曝彭振聲「悲痛吶喊」：律師可以把真相都說出來

聽新聞
0:00 / 0:00

黑貓司機控女同事弄髒貨車遭刺死 妻子現身殯儀館悲戚不語

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市林口區41歲陳姓黑貓宅急便司機，因指責共用同貨車的徐女衛生習慣不佳釀車內髒亂，竟被徐女持刀刺死。檢警今天相驗，陳妻帶著2兒子現身，面對詢問神色哀戚不語，陳男確切死因仍待相驗釐清。

據了解，遭徐女殺害的陳男，在林口區宏昌街黑貓宅急便宅配站擔任物流車司機已2年多，平時都與任職10年的徐女共用同1輛物流車。但徐女因衛生習慣不佳，陳男多次向徐女反應但都無所獲，雙方也因此多次發生口角。

陳男上周帶著妻兒至日本旅遊，返國上班後驚見車內堆滿垃圾、喝過的手搖飲及吃過的便當盒，便將畫面拍下上傳公司公務群組。疑因此讓徐女心懷怨恨，昨天趁陳男上班時持摺疊刀猛刺陳男，導致陳男頸部、胸口中刀傷重不治。

檢察官今天下午會同法醫至新北市立殯儀館相驗陳男遺體，陳妻帶著2兒現身，面對媒體詢問時面露哀戚不發一語，陳男確切死因仍待檢察官相驗釐清。

陳妻在殯儀館內等待檢察官相驗。記者黃子騰／攝影
陳妻在殯儀館內等待檢察官相驗。記者黃子騰／攝影
檢察官與法醫抵達殯儀館準備進行相驗。記者黃子騰／攝影
檢察官與法醫抵達殯儀館準備進行相驗。記者黃子騰／攝影

物流 殯儀館 林口

延伸閱讀

清潔隊員刺死2人判24年 律師不平：對方3人帶刀他一對三應無罪

雲云科技董座認罪！拿刀狂刺死技術長 開庭稱「判幾年都接受」

宅配女司機冷血刺死男同事 遭逮神情淡漠畫面曝光

林口物流女司機刺死男同事 行凶可能動機曝光

相關新聞

彭振聲妻墜樓亡…兒悲痛赴高雄殯儀館為母驗屍 雄檢：無外力介入

台北市前副市長彭振聲的妻子今天上午在高雄住處墜樓身亡，彭振聲第一時間在北院出庭時得知妻亡，情緒崩潰，立刻搭高鐵趕回高雄，...

檢告訴朱亞虎「交代案情可順順回家」 律師批不正訊問該送評鑑

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案，今上午勘驗鼎越開發前董事長朱亞虎偵訊光碟，檢察官偵訊時向朱亞虎說「希望...

黑貓司機控女同事弄髒貨車遭刺死 妻子現身殯儀館悲戚不語

新北市林口區41歲陳姓黑貓宅急便司機，因指責共用同貨車的徐女衛生習慣不佳釀車內髒亂，竟被徐女持刀刺死。檢警今天相驗，陳妻...

彭振聲妻墜樓亡兒赴派出所 檢警：對外暫不要多提原因

台北市前副市長彭振聲的妻子今天上午在高雄墜樓身亡，兒子今天向黨部人員提及，母親最近心情不好。但是，彭振聲的兒子今天下午離...

夫妻口角持刀砍傷上門勸架朋友 自家喪屍煙彈分裝廠曝光

台北市余姓男子涉嫌在家分裝「喪屍煙彈」等毒品販賣，與吳姓妻子因故爭吵，友人陳姓男子與張姓女友上門發現勸架，陳被余持刀刺傷...

彭振聲妻子墜樓身亡 檢察官現場查水平距離釐清過程

台北市前副市長彭振聲的妻子今天在高雄墜樓身亡，今天下午高雄地檢署檢察官勘查墜樓地，特別提及量出墜樓樓層與墜地處距離，釐清...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。