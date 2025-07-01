黑貓司機控女同事弄髒貨車遭刺死 妻子現身殯儀館悲戚不語

新北市林口區41歲陳姓黑貓宅急便司機，因指責共用同貨車的徐女衛生習慣不佳釀車內髒亂，竟被徐女持刀刺死。檢警今天相驗，陳妻帶著2兒子現身，面對詢問神色哀戚不語，陳男確切死因仍待相驗釐清。

據了解，遭徐女殺害的陳男，在林口區宏昌街黑貓宅急便宅配站擔任物流車司機已2年多，平時都與任職10年的徐女共用同1輛物流車。但徐女因衛生習慣不佳，陳男多次向徐女反應但都無所獲，雙方也因此多次發生口角。

陳男上周帶著妻兒至日本旅遊，返國上班後驚見車內堆滿垃圾、喝過的手搖飲及吃過的便當盒，便將畫面拍下上傳公司公務群組。疑因此讓徐女心懷怨恨，昨天趁陳男上班時持摺疊刀猛刺陳男，導致陳男頸部、胸口中刀傷重不治。

檢察官今天下午會同法醫至新北市立殯儀館相驗陳男遺體，陳妻帶著2兒現身，面對媒體詢問時面露哀戚不發一語，陳男確切死因仍待檢察官相驗釐清。