台日黑道稻川會、竹聯幫聯手走私 4千萬安毒夾藏魚翅粥調理包

日本稻川會分子野口晴寬、深町道寬來台，向竹聯幫仁堂成員夏承哲買安非他命，裝進魚翅粥等調理包，交由兩名日籍男子搭機以托運行李走私返日。刑事局在台北松山機場攔截搜出日本價值4000萬元的2公斤安非他命，拘提日籍4人及台籍3人，檢方今依毒品罪起訴。

警方調查，稻川會幹部49歲野口晴寬、成員63歲深町道寬，今年3月初搭機抵達松機，當月5日坐火車至台東縣在某餐廳與27歲夏承哲、28歲秦忠駿見面，以110萬元購買安非他命，由秦收錢後到餐廳外交給26歲施秉宏。

野口、深町拿安非他命返回北市飯店，剪開魚翅粥、鮑魚粥、佛跳牆等調理包，裝進以保鮮膜包裹的安毒後封口，交給日籍48歲奧昌和、44歲大島雅人，當月8日由兩人至松機托運行李準備搭機，欲走私安毒返日。

刑事局國際科第一隊早在前年接獲日本警方情資，指野口、深町頻繁來台，跟監發現與夏見面，抵台第一時間就在北市某商店買調理包，行為可疑，懷疑要夾藏毒品，可能認為海關拆開調理包檢查機率較低。

刑事局今年3月7日在桃園國際機場拘提欲返日的野口、深町，隔天在松機拘提奧、大島，從托運行李取出10盒調理包，搜出2公斤安非他命。

夏坦承販賣安非他命，野口、深町也坦認買毒，警詢後移送，台北地檢署聲押禁見6人獲准，令秦限制住居，今將7人依毒品罪起訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885