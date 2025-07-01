檢告訴朱亞虎「交代案情可順順回家」 律師批不正訊問該送評鑑

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案，今上午勘驗鼎越開發前董事長朱亞虎偵訊光碟，檢察官偵訊時向朱亞虎說「希望你可以順順的回家」，但取決於朱有無詳實交代案情，此言被威京集團主席沈慶京律師指控是「不正訊問」，建請法院審酌將檢察官送評鑑。

根據偵訊光碟內容，檢察官告知朱亞虎說，他的行為是否構成行賄，可以再和律師討論利弊得失，「之前兩次（訊問）都順順的讓你回去了」，並告知朱亞虎，行賄罪刑度是1至7年，法官通常會從最輕刑度開始判，而偵查中自白可以減一半，有緩刑的可能性。

檢察官說，「希望你可以像前兩次一樣，順順的回家」，但這取決於朱亞虎有無詳實交代案情，並稱「朱將軍，你真的是...介入甚深啦，這個案子你介入很多啦」。

檢察官說，這個案子監察院也糾正了，沈慶京等被告也被押起來了，法院也認為有犯罪嫌疑，那麼多人認可了，你可能認為210萬元金額不大，但錢就是錢，「沈慶京的『謝謝』是真的單純字面上的謝謝嗎？」

檢察官說，「一開始我講話大聲是因為你沒有坦白講」，並稱朱亞虎和律師可以討論利弊，因檢方是團隊辦案，「我沒辦法擔保後續」，並叫朱亞虎「你就為自己了」；律師隨即接問是否指強制處分，檢察官則回應對的，朱和律師討論完畢後，檢察官再問朱亞虎是否願意認罪，「我願意認罪」。

檢察官接著說，「朱將軍您是本案第一個認罪的人，我很欽佩你」，並指認罪需要很大的勇氣，但犯後態度絕對會是很重要的考量。

勘驗之後，沈慶京律師指出，朱亞虎偵訊時不斷強調法案是合法的，且210萬元不是行賄而是「謝謝」，可見是單純的政治獻金，並認為檢方誘導訊問，要求朱亞虎說出「謝謝」也是行賄。

律師說，檢察官稱「希望朱亞虎能順順的回家」，是脅迫、威脅朱認罪，否則不能回家，且朱亞虎律師原先想爭取用書狀表示意見，但檢察官又以不能擔保強制處分為由，要求朱亞虎當庭認罪。

律師認為，朱亞虎偵查中自白認罪是受到檢方威脅，且檢察官暗示當天就要決定是否羈押朱亞虎，明顯是要押人取供，建請法院評估將檢察官送評鑑的可能性。

檢察官則反駁，偵訊時檢察官多次和朱亞虎確認匯款210萬元的動機，朱說是謝謝、討好，有行賄的意思，朱在偵訊時和法院審理期間的說法一致，檢察官也告知朱罪名刑度及自白減刑的要件，並沒有不正訊問。

檢察官也說，偵查檢察官「連兇都沒有兇」，朱亞虎律師也在旁釐清案情，強制處分本來就取決於被告的答辯和是否有勾串、滅證的可能性，偵查檢察官是在合法範圍內曉諭。