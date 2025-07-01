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影／警臨檢赫見傳播妹僅剩內褲還暈厥 身旁這東西害她被抓了

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市蘆洲警方今天凌晨至旅館執行擴大臨檢時，獲報有房客退房時間已到還未出來。警員查看赫然發現24歲陳女昏倒在床上，床邊還有笑氣鋼瓶、咖啡包、安非他命等毒品。陳女醒來坦承與男客開毒趴，詢後依毒品罪送辦，警方將追緝逃逸的男子。

漫長的暑假來臨，新北警昨天深夜起展開青春專案擴大臨檢勤務，針對易容留未成年及聲色場所進行臨檢。蘆洲警分局今天凌晨12時許於中正路1間旅館臨檢時，旅館人員表示有房客退房時間已到卻未出來，致電也連繫不上，擔心可能出現危險。

警員與旅館工作人員立即前往該房查看，一開門赫然發現登記開房的24歲陳女脫到只剩上衣及內褲昏倒在床上，所幸還有呼吸心跳，但床邊卻發現笑氣鋼瓶、咖啡包、安非他命等毒品。陳女在警員不斷呼喊下終於醒來，見到警方到場只得坦承自己是傳播妹，與男客相約至旅館開毒趴，疑似吸食過量才會昏倒，同行男客疑見狀嚇得逃離。警方詢後依毒品罪嫌將陳女送辦，並將通知逃逸的男子到案依法送辦。

蘆洲警方表示，首日執行專案勤務共查獲通緝犯3名、詐欺案1人、毒品案5人。警方表示，將持續加強打擊詐欺集團，防止青少年遭吸收利用，維護青少年出入場所安全，降低被害情事發生。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方發現陳女半裸昏倒在床上。記者黃子騰／翻攝
警方發現陳女半裸昏倒在床上。記者黃子騰／翻攝
蘆洲警方前往KTV進行臨檢。記者黃子騰／翻攝
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臨檢 毒品

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