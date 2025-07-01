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彭振聲妻墜樓亡兒赴派出所 檢警：對外暫不要多提原因
台北市前副市長彭振聲的妻子今天上午在高雄墜樓身亡，兒子今天向黨部人員提及，母親最近心情不好。但是，彭振聲的兒子今天下午離開派出所，不發一語。
據了解，彭振聲的妻子今天上午在高雄市三民區兒子住處大樓墜樓，當場死亡，檢警調查死因前，曾告知彭振聲的兒子，對外暫不要多提原因。
彭振聲的兒子今天在母親墜樓後，經住同大樓的姨丈電話通知，趕下樓才發現墜樓的人是自己的母親。
今天彭振聲的兒子到三民二警分局陽明派出所接受警方詢問，確認死者是母親。事先他對民眾黨工也僅提及，母親最近心情不好。
今天下午近1時，他與姨丈由民眾黨高雄市黨部榮譽主委莊詒量陪同離開陽明所，從派出所到停車處，他一言不發，沒回答記者所提的問題。
彭振聲今天下午1時30分回到高雄市三民區兒子住處，下車時戴著口罩，背著黑色背包，面無表情，下車後由進大樓。檢察官下午將先到大樓勘查墜樓現場後，再前往市立殯儀館，相驗彭妻。
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