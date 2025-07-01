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影／春節返台藏4公斤海洛因企圖闖關 60歲男子遭航警逮捕

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導

今年春節期間一名約60歲的本國籍陳姓男子自柬埔寨返台時，將超過4公斤的第一級毒品海洛因夾藏於行李箱中，試圖闖關入境，遭桃園機場第二航廈安檢及海關人員查獲，市值超過4000萬元，全案已依毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

航警局表示陳姓男子於今年1月春節前後，自台灣搭機前往柬埔寨金邊，於當地取得藏有毒品的行李箱後返台。航空警察局安全檢查大隊與財政部關務署台北關聯合執行安檢查驗時，發現其託運行李異常，開箱後查獲6包可疑粉末，經送驗確認為毛重達4.305公斤的第一級毒品海洛因。

航警局指出陳男遭查獲後坦承，係受他人指使夾帶毒品入境，毒品預計於國內販售，完成後可獲得酬勞。航警局強調海洛因屬列管第一級毒品，使用後無法集中精神，會產生幻覺，並出現昏睡、呼吸抑制、低血壓、瞳孔變小等斷癮症狀，提醒民眾勿好奇而接觸，航警局將致力於強化邊境毒品情蒐偵查量能，阻絕毒品於境外，使不法集團無可趁之機。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

航空警察局會同財政部關務署台北關於114年1月間查獲本國籍犯嫌託運行李箱內夾藏第一級毒品海洛因。圖／航空警察局提供
航空警察局會同財政部關務署台北關於114年1月間查獲本國籍犯嫌託運行李箱內夾藏第一級毒品海洛因。圖／航空警察局提供
警方所查扣之證物。圖／航空警察局提供
警方所查扣之證物。圖／航空警察局提供
本國籍男子陳嫌（中）以運輸第一級毒品海洛因現行犯移送台灣桃園地方檢察署偵辦。圖／航空警察局提供
本國籍男子陳嫌（中）以運輸第一級毒品海洛因現行犯移送台灣桃園地方檢察署偵辦。圖／航空警察局提供

行李箱 毒品 桃園機場

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