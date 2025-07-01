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影／彭振聲妻墜樓亡 民眾黨高市幹部指最近心情不好

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

台北市前副市長彭振聲捲入京華案，今天出庭，妻子卻在高雄墜樓死亡。民眾黨指示高雄市黨部協助家屬，民眾黨高雄市黨部副執行長施亦旋表示，曾聽彭振聲的兒子提及，彭夫人最近心情變不好，但是什麼原因，還沒詳說。

彭振聲的妻子今天上午在高雄市三民區兒子住處大樓墜樓，民眾黨高雄市黨部副執行長施亦旋，到高雄市警三民二分局陽明派出所，陪同彭的兒子，表示黨部會全力協助家屬處理善後事宜。

對於彭妻墜樓原因，施亦旋表示，教授（彭振聲的兒子）提到，最近彭夫人的心情變不好。是否與京華案有關，施亦旋說「教授沒有說」。

檢警調查彭妻墜樓案，檢方今天將到墜樓現場後，到高雄市立殯儀館相驗彭妻死因。

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彭振聲妻子墜樓死亡，民眾黨高雄市黨部副執行長施亦旋表示，彭妻最近心情變不好。記者林保光／攝影
彭振聲妻子墜樓死亡，民眾黨高雄市黨部副執行長施亦旋表示，彭妻最近心情變不好。記者林保光／攝影

高雄市 彭振聲 墜樓

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