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彭振聲：先前認罪拚交保是為讓妻安心 「她不在了我也沒顧慮了」

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彭振聲：認罪拚交保是為讓妻安心 「她不在了我也沒顧慮了」

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台北市前副市長彭振聲捲入柯文哲京華城容積率弊案，他在檢方偵訊時認罪，台北地方法院今開庭原定上午勘驗彭的偵訊光碟，但彭開庭前接獲弟弟來電，得知妻子墜樓噩耗，他崩潰痛哭並表示，先前會認罪是想要拚交保出來，「想讓她（妻子）安心，現在她不在了，我也沒顧慮了」。

彭振聲今日上午原先他坐在法庭內被告席和律師交談，未料開庭前接獲妻子噩耗，彭起初愣住，在律師詢問下，他情緒失控放聲痛哭，並對著已經坐在法庭內的檢察官罵「良心在哪裡」，不斷喊「我不想活了」、「我是被冤枉的，我們國家怎麼變成這樣」、「檢察官怎麼那麼可惡！」

彭振聲也透露，先前會認罪是想要趕快拚交保出來，「想讓她（妻子）安心，現在她不在了，我也沒顧慮了」，並說妻子知道今天要勘驗他的偵訊光碟，「我老婆就有憂鬱症，然後墜樓」、「我為什麼會生在這個國家」。

彭振聲也對檢察官怒吼，指他原本想在看守所尋短，說他原本想要死在看守所。彭振聲哭到喘不過氣，在律師陪同下到庭外，他邊哭邊吶喊「老天爺啊，我有做什麼壞事嗎」、「怎麼會去自殺，怎麼那麼可憐啊」，法院緊急叫救護車欲將他送醫。

救護人員抵達法院後，彭先在一旁未開庭的法庭休息，並由救護人員引導緩和呼吸。彭振聲律師也向法官說明彭的狀況，法官也准許彭前往高雄處理妻子後事。

彭振聲約上午10點20分在律師、胞弟的攙扶陪同下步出法院，他雙眼浮腫、步履蹣跚不發一語，搭上車準備回高雄見妻子最後一面。

因彭振聲遭逢噩耗，法官諭知今日取消勘驗彭振聲的偵訊光碟，而原定下午勘驗鼎越開發前董事長朱亞虎的偵訊光碟，法院臨時通知朱亞虎上午到庭，改至上午開始勘驗。

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京華城容積弊案上午開庭，台北市前副市長彭振聲突接噩耗，告假離開北院。記者陳正興／攝影
京華城容積弊案上午開庭，台北市前副市長彭振聲突接噩耗，告假離開北院。記者陳正興／攝影

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