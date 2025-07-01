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影／8人小琉球民宿拉K開毒趴 被警方逮正著
暑假來臨，小琉球觀光旺季，警方昨晚間接獲線報，琉球鄉某民宿內有遊客在施用K他命，隨即派人趕往現，當場發現4男4女在民宿拉K，現場查獲K他命、K盤等證物，將8人帶回派出所，依違反毒品危害防制條例偵辦。
警方調查，8人年約29、30歲，從中北部來小琉球兩天一夜，警方昨晚11點接獲線報後，趕到現場，發現8人在民宿拉K，K他命是蔡姓男子持有，現場毒品數量約5公克，警方將8人帶回，依違反毒品危害防制條例依法行政裁罰。
警方指出，珍惜琉球的觀光環境，縣府團隊長期致力發展觀光，持續進行建設工作，也責由警方加強防制及查緝不法行為，勿從事不法行為，以免遭到檢警查緝敗興而歸。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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