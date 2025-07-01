日本黑幫買魚翅料理包混安非他命走私 7人涉運毒起訴

日本黑幫涉來台購買「菜底」頂級魚翅粥料理包、佛跳牆料理包，拆封混入2公斤安非他命毒品，企圖運回日本。檢警追查販毒、走私集團，搜索逮捕主嫌野口晴寬等4名日籍人士，全案今偵結，野口晴寬、深町道寬、奧昌和、大島雅人，及台籍秦忠駿、夏承哲、施秉宏等7人遭依運輸、販賣第二級毒品等罪起訴，日籍4人羈押中今移審法院。

北檢指出，日本幫派成員頻繁來台，企圖以台灣的高級料理包夾藏毒品，走私甲基安非他命出境至日本，與日本警方長期合作，過濾、注檢台可疑日籍人士，北檢檢察官江宇程指揮刑事局、北市刑大、台中第四分局偵辦，破獲走私集團。

檢方調查，2024年9月至12月間，49歲主嫌野口晴寬來台與27歲夏承哲等人洽談共同運輸毒品，並交付封裝工具，今年3月3日野口晴寬以新台幣110萬元協議夏等人協助2公斤安非他命至日本，並指示共犯深町道寬來台，採買「菜底」頂級魚翅粥料理包、佛跳牆料理包，作為運毒工具。

檢方追查，秦忠駿、夏承哲涉販毒，3月5日下午4時許在屏東市榮民總醫院旁停車場旁取得安非他命，隨即運往台東縣太麻里，當晚8時許在太麻里山海川烤雞城交付毒品給野口晴寬、深町道寬，並收下110萬元現金，將贓款交給施秉宏上繳給上游共犯。

檢警追查，當晚深町道寬、秦忠駿下榻台東太麻里金讚溫泉飯店，拆封料理包混入安非他命再行封緘，隔天3月6日夏承哲開車載野口晴寬、深町道寬到台東火車站，2人將毒料底包運回台北，晚間在下榻的天津大飯店交付毒料理包給日籍奧昌和、大島雅人帶回下榻的君品酒店藏放行李箱。

檢警掌握走私集團行動，3月7日持搜索票查扣在「菜底」高級料理包等物，3月8日奧昌和、大島雅人從君品酒店前往松山機場，預計搭乘上午9點飛機至東京羽田國際機場，警方會同移民署在上位通關上機前檢查隨身行李，查扣毒料理包。

檢方認定，日籍野口晴寬、深町道寬、奧昌和、大島雅人涉毒品危害防制條例運輸第二級毒品、懲治走私條例私運管制物品出口未遂等罪嫌；台籍秦忠駿、夏承哲、施秉宏涉販賣第二級毒品罪嫌，7人依法起訴，除了施男，其餘人認罪自白，建請依法減刑。販毒共犯另案偵辦中。