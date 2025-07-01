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彭振聲妻墜樓亡 民眾黨：全力協助處理後續事宜

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導

台北地方法院審理京華城案，台北市前副市長彭振聲妻子今天墜樓身亡，台灣民眾黨表示，深感震驚與哀痛，在場同仁同感悲憤，悲痛之情溢於言表，全力協助彭振聲處理後續事宜，並支持其在司法上捍衛清白，「願逝者安息，家屬節哀保重。」

台北地方法院審理京華城容積弊案，原訂今天勘驗台北市前副市長彭振聲等人偵訊錄音檔，並且傳喚聲請人柯文哲、沈慶京等人到庭說明。不過，高雄市三民區上午驚傳婦人墜樓事故，警方稍早證實死者為彭振聲妻子，確切原因仍待警消單位調查。

民眾黨發言人吳怡萱透過聲明表示，台北地方法院今天開庭前忽聞噩耗，對於彭振聲至親不幸離世的噩耗，台灣民眾黨深感震驚與哀痛。

民眾黨指出，就在傳出不幸事件之後，彭振聲在法庭外心痛發聲，「本黨在場同仁同感悲憤，悲痛之情溢於言表」，民眾黨也懷著最沉重的心情，向彭振聲及其家人致上最深切的慰問，並且對逝者表達由衷哀悼。

民眾黨說，此時此刻應讓悲傷的家屬有喘息與哀悼的空間，同時也呼籲社會以最大的體諒與關懷，讓彭振聲與家屬走過這段極其困難的時刻，民眾黨也將極盡全力協助處理後續事宜，並且支持其在司法上捍衛清白。

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京華城容積弊案上午開庭，台北市前副市長彭振聲突接噩耗，告假離開北院。記者陳正興／攝影
京華城容積弊案上午開庭，台北市前副市長彭振聲突接噩耗，告假離開北院。記者陳正興／攝影

彭振聲 妻子 台灣民眾黨

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