被嫌車內髒 黑貓宅急便司機刺死同事

黑貓宅急便司機徐姓女子（中）疑因工作嫌隙刺死陳姓男同事，被警方逮捕。記者黃子騰／翻攝

新北市林口區黑貓宅急便徐姓女司機，疑因與陳姓男同事有工作嫌隙，昨天上午在公司門口持兩把折疊刀砍殺陳男，陳男頸部、胸口中兩刀，送醫不治；警方趕到逮捕徐女，研判她預謀犯案，依殺人罪嫌移送，檢方訊後聲請羈押禁見。

據調查，四十一歲死者兩年多前至林口區宏昌街黑貓宅急便宅配站擔任物流司機，卅六歲凶嫌徐女任職已十年，二人平時共用一輛物流車；陳男曾因徐女衛生習慣不佳導致車內髒亂，多次與徐女口角，加上工作分配問題，雙方早有嫌隙。

陳男上周出國返台，又發現物流車內髒亂不堪，遍布垃圾及喝過的手搖飲，要遞送的包裹也沒處理好，他拍下畫面上傳公司群組質問徐女「難道這些都要我清？」徐女竟回「幫清謝謝」。

徐女疑不滿陳男在公司群組內指責她，昨天上午八時許帶兩把折疊刀至公司守在門口，見陳男騎機車抵達停好車準備進入公司時，持刀衝上前朝陳男頸、胸猛刺，陳猝不及防中刀，當場血流如注倒地，其他同事見狀雖立即報案送醫，仍傷重不治。

徐女行凶後待在原地講電話，態度冷漠，警方趕到詢問「人是不是妳殺的？」她只點頭不發一語，被依現行犯當場逮捕。

陳男已婚育有兩子，與妻兒在泰山區租屋居住，長子上月初高中畢業，上周全家人剛一起到日本旅遊慶祝。

陳男妻子表示，陳男平時不太愛講話，沒聽過工作上有不愉快事情；「全家才剛出國玩回來，這是第一次也是最後一次。」