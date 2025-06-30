林口黑貓宅急便命案 行凶女司機遭檢聲押禁見

新北市林口區黑貓宅急便物流站，今天發生36歲徐姓女司機持摺疊刀，猛刺41歲陳姓男同事2刀致死的凶殺案。稍早徐女經移送新北地檢署，檢察官複訊後依涉犯殺人罪嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見。

據了解，慘遭徐姓女同事殺害的死者，已婚育有2子，2年多前到位於林口區宏昌街的該處黑貓宅急便物流站擔任司機，與任職已10年的徐女共用同一輛物流車，但長期以來陳男不滿徐女衛生習慣不佳，使車內相當髒亂，多次與徐女口角。

日前死者長子高中畢業，陳男帶著全家人赴日旅遊，返國後卻再度發現物流車內髒亂不堪，腳踏墊、椅子上遍布垃圾及喝過的手搖飲，連要遞送的包裹也沒處理好，因此拍下車內畫面上傳公司群組質問徐女，不料竟引發徐女殺機。