土城房客欠租不開門...飯店報警 警入房驚見滿地毒品
洪姓男子日前入住新北市土城區某飯店，付不出房費又拒不開門，業者最後只好向警方求助。土城警分局員警陪同飯店人員進入房內，發現滿地毒品，更查出洪男是公共危險通緝犯，直接將人帶回警局偵辦。
土城警分局表示，這個月22日晚間8時30分許接獲該飯店櫃檯人員報案，表示遇上房客付不出住宿錢。警方獲報到場，偕同飯店工作人員多次敲門，洪男均不回應，飯店人員於是當場解除契約持鑰匙開門，並由員警告知81年次的洪男須整理物品離開。
豈料眾人才步入房間，隨即發現床上有「喪屍煙彈」依托咪酯，進一步起出安非他命、水車、K盤等毒品及施用工具，並查出洪男為通緝犯，將人帶回，依詐欺、毒品及不能安全駕駛通緝移送偵辦。
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