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影／乾燥花夾大麻！從泰國走私來台 竹聯幫分子等11人全被抓

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

竹聯幫成員黃姓男子涉嫌從泰國以乾燥花夾藏大麻，寄空運包裹走私來台分裝煙彈販賣，海關攔獲乾燥大麻花1.3公斤，刑事局查獲11人依毒品罪移送，搜出大麻花3.9公斤及大麻煙油2.8公斤，查扣大麻價值共2500萬元，檢方聲押黃男等3人獲准。

警方調查，39歲黃姓男子與34歲陳姓女友，透過39歲連姓男子從泰國輸入大麻花，由情侶提煉為煙油分裝煙彈，交由下游藥頭在台中市各公園以「埋包」方式販賣。

關務署台北關去年9月中檢查自泰國寄出包裹，從乾燥花中起出大麻花1319.4公克；刑事局偵三大隊第二隊接獲通報追查，隔月7日跟監物流發現送至台北市信義區忠孝東路某民宅地址，由另一家物流業者轉送附近連男住處，逮捕收貨的連男，從他家搜出古柯鹼215.6克及大麻煙彈142.5克。

警方追查連男多次搭高鐵至台中，今年2月18日在台中拘提黃男、陳女，4月15日拘提、通知下游藥頭或中間人楊姓、陳姓、何姓、吳姓、洪姓、陳姓男子及袁姓女子，查獲擔任人頭收件人的越南籍阮姓男子。

警方從情侶住處搜出大麻花3989.16克、大麻油2867克、大麻軟糖17克、K他命毛重15克、毒品咖啡包325包及空煙彈、煙彈主機、研磨器、攪拌器、封膜機、電磁爐、鍋具、分裝針筒、磅秤、現金79萬1200元。

黃男、連男分別坦認分裝煙彈販賣及輸入大麻花，檢方聲押黃男、連男、陳女獲准，令其他人交保或請回。

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竹聯幫成員黃姓男子涉嫌從泰國以乾燥花夾藏大麻，寄空運包裹走私來台分裝煙彈販賣，海關攔獲乾燥大麻花1.3公斤，刑事局查獲11人依毒品罪移送。記者李奕昕／翻攝
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