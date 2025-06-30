影／警扮登山客破1.8億喵喵製毒廠 再逮金主瓦解毒團

南投縣及刑事局警方去年喬裝登山客破獲「喵喵」製毒工廠，查扣成品、半成品及原料共180公斤，製毒市價上看1.8億元，當時拘提製毒師傅及共犯，經持續追查溯源，近期再逮楊姓金主及張姓嫌犯並移送南投地檢署，成功瓦解製毒集團。

南投縣刑警大隊與刑事局偵3隊，去年初接獲情資得知中寮山區一處廢棄工寮，在製造俗稱「喵喵」的第三級毒品4-甲基甲基卡西酮；而因該製毒工廠位置偏僻，周邊林木環繞，罕有人煙，警方為此喬裝成登山客前往探勘地形，並蒐證監控。

去年3月、5月，警方陸續發動兩波行動，在工廠查扣喵喵成品、半成品及原料等共約180公斤及製毒器具，估計可製成60萬包毒品咖啡包，市價上看1.8億元；並拘提李姓製毒師傅、許姓共犯等人，全案依毒品罪嫌移送，去年9月起訴。

專案小組持續向上溯源，分析該案製毒師傅背景與人際網絡，掌握製毒原料來源與資金流向，進而追出楊姓金主，經鞏固涉案事證，今年3月持拘票赴台南將楊嫌查緝到案，訊後依違反毒品危害防制條例移送南投地檢署，檢方聲押禁見獲准。

另，該製毒廠址經財政部國產署會勘確認為國有土地，登記用途是農牧用地，卻被私設道路、鐵皮屋，甚至遭出租毒品工廠；今年5月將非法出租土地的張姓犯嫌查緝到案，查扣租賃契約書等贓證物，訊後依竊佔、毒品罪嫌移送地檢署偵辦。

南投縣警察局表示，專案小組鍥而不捨的追查成功瓦解製毒集團，該局也將持續強化轄內山區清查與毒品情資布建，全力打擊不法犯罪，維護社會治安，保障民眾生命財產安全，也呼籲民眾遠離毒品，千萬別因好奇或同儕壓力而輕易嘗試。

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