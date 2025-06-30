聽新聞
0:00 / 0:00

國中生不服管教告班導 求償30萬敗訴

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

高雄某國中學生認為班導師管教不當，讓他在班上感受壓力與孤立感，透過家長提告求償卅萬元；高雄地方法院認為管教在合理範圍，判學生敗訴。

法官指出，家長對班導師的質疑及指控，多半缺乏客觀證據支持，且多次申訴與追究過程中，波及整體班級教學環境、學生學習品質，已超越合理反映意見界限。

學生主張，前年五月就讀國一時，某次段考提早到校準備考試，班導師沒鼓勵反而嘲諷「幹嘛那麼早來！是不是想趁我不注意跟同學聊天」，讓他感到羞辱與困惑，返家告知父母，雙親對班導提出質疑，班導便在中午時間找他懇談。

學生指班導師在辦公室嘲諷、羞辱他，害他錯過午餐，回班上討論班規明顯再針對他，事後導師又在班級群組點名，傳數則影射訊息，讓他感受壓力跟孤立感。

班導師出庭表示，學生所指各項行為，學校調查都認定不成立校園霸凌，她管教時並無任何侮辱之意；該學生在班上言語不當、嘲諷同儕、排擠身心障礙學生、捉弄同學及取不雅綽號等，她盡心改善並維護班級秩序，未超越必要管教範圍。

法官認為，班導師討論班規是因應學生父母意見，具正當性，相關管教用詞說法和班級群組內訊息都未涉及侮辱性、誹謗性字眼，無違反教育原則與教師職業倫理、或侵害學生人格權跟受教權。

霸凌 身心障礙生 班導師 國中生

延伸閱讀

父母皆為智力殘疾人士…陸「賣菜西施」粉絲600萬 傳年入百萬回應了

能否自動成為公民？哪個州出生比父母簽證更重要

告師再一例！不服管教...國一生提告求償30萬 法官一句話打槍家長

二階死亡連署達44件！罷免江啟臣「關鍵時刻」 罷團群組驚爆連署代抄

相關新聞

陸委會再傳遭寄信恐嚇「縱火、砍人」 寄件者皆遭冒名

陸委會前天接獲電子郵件，恐嚇不撤下副總統蕭美琴在捷克疑遭中共人員尾隨相關新聞內容，將引爆炸彈報復，今凌晨再度接獲恐嚇信，...

誣陷老師開黃腔遭求償 國中生賠5萬

苗栗一名國中生去年八月檢舉老師上課開黃腔、性暗示等，校方調查認定非事實，且管教屬「業務正當作為」；被檢舉的老師認為名譽受...

國中生不服管教告班導 求償30萬敗訴

高雄某國中學生認為班導師管教不當，讓他在班上感受壓力與孤立感，透過家長提告求償卅萬元；高雄地方法院認為管教在合理範圍，判...

懲戒法院開鍘！外交官呂志堅性騷 休職3年確定

駐南非代表處前副參事呂志堅性騷駐處女雇員，監察院通過彈劾。呂以已受洗懺悔請求輕判，懲戒法院認為呂違法行為長達九個月，殘害...

精神狀況不穩一度拒捕 彰化42歲女涉弒母收押

彰化縣一名四十二歲女子疑在爭吵後持水果刀攻擊六十六歲母親，母親傷重不治；女子行凶後離家，被員警找到時精神狀況不穩，企圖拒...

影／「不要開！」男騎士拒盤查死命嘶吼 桃警一開置物箱果然揪出毒

桃園一名22歲吳姓男子昨騎機車行經桃園區中央街，因違規停車遭警方盤查取締，過程中吳男神情慌張，還試圖想騙員警，眼見支援警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。