聽新聞
0:00 / 0:00

懲戒法院開鍘！外交官呂志堅性騷 休職3年確定

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導

南非代表處前副參事呂志堅性騷駐處女雇員，監察院通過彈劾。呂以已受洗懺悔請求輕判，懲戒法院認為呂違法行為長達九個月，殘害政府國際形象，判休職三年；呂上訴，第二審駁回確定。

呂志堅二○二二年一月出任駐南非代表處副參事，翌年七月就因性騷醜聞被調回台灣。被害女雇員二○一一年起在代表處任職，呂二○二二年七月起，常藉機觸碰其身體，還在健身房裡摟住她、對健身房員工說「my wife」，在司機面前稱她「my girlfriend」。

同年十一月卅日，呂與女雇員到按摩店，他脫掉衣物、僅著內褲接受按摩，還建議女方也脫衣享受。

女雇員因呂種種行徑感到不舒服、害怕，但憂慮呂官階高、代理館務權勢，隱忍不發。

前年五月間，女雇員趁呂返台處理私事傳LINE要求保持肢體距離，表明各種接觸讓她不舒服與害怕，呂回傳一個拇指比「讚」的貼圖，讓她忍無可忍，同月十五日提出申訴。

懲戒法院第一審時，呂坦承遭彈劾事實「深感愧疚」，願受懲戒，但辯稱收到女雇員LINE訊息才知道對方想法，此前未察覺對方感受。他在南非請台北牧師「視訊」為他受洗，展現懺悔決心，外交部也記他一大過，事件曝光讓他宛如「社會性死亡」般煎熬。

第一審認為呂紊亂長官與部屬秩序，敗壞官箴，外交官員代表國家，形象與品格要求較一般公務員嚴謹，判休職，期間三年。

呂上訴。懲戒法院第二審認為呂違失行為長達九個月，拿出受洗資料、病母診斷證明書也無法改變一審認定基礎，駁回上訴確定。

性騷 外交官 南非 健身房 LINE

延伸閱讀

外交官呂志堅性騷女下屬 懲戒法院判休職3年確定

曾辦頂新案！前檢察官性騷4女還傳訊「奴才知道錯了」 職務法庭判罰俸1年

TOKIO解散內幕曝光！國分太一霸凌、性騷「根本雙面人」

宜蘭連鎖健身房驚傳男子運動突倒下 搶救暫時恢復心跳

相關新聞

陸委會再傳遭寄信恐嚇「縱火、砍人」 寄件者皆遭冒名

陸委會前天接獲電子郵件，恐嚇不撤下副總統蕭美琴在捷克疑遭中共人員尾隨相關新聞內容，將引爆炸彈報復，今凌晨再度接獲恐嚇信，...

誣陷老師開黃腔遭求償 國中生賠5萬

苗栗一名國中生去年八月檢舉老師上課開黃腔、性暗示等，校方調查認定非事實，且管教屬「業務正當作為」；被檢舉的老師認為名譽受...

國中生不服管教告班導 求償30萬敗訴

高雄某國中學生認為班導師管教不當，讓他在班上感受壓力與孤立感，透過家長提告求償卅萬元；高雄地方法院認為管教在合理範圍，判...

懲戒法院開鍘！外交官呂志堅性騷 休職3年確定

駐南非代表處前副參事呂志堅性騷駐處女雇員，監察院通過彈劾。呂以已受洗懺悔請求輕判，懲戒法院認為呂違法行為長達九個月，殘害...

精神狀況不穩一度拒捕 彰化42歲女涉弒母收押

彰化縣一名四十二歲女子疑在爭吵後持水果刀攻擊六十六歲母親，母親傷重不治；女子行凶後離家，被員警找到時精神狀況不穩，企圖拒...

影／「不要開！」男騎士拒盤查死命嘶吼 桃警一開置物箱果然揪出毒

桃園一名22歲吳姓男子昨騎機車行經桃園區中央街，因違規停車遭警方盤查取締，過程中吳男神情慌張，還試圖想騙員警，眼見支援警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。