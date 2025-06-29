出租購物網站帳號「每月輕鬆領1500元」 變假網拍詐騙共犯

示意圖。圖／AI生成 詐騙集團上網租借購物網站帳號，宣稱「每月輕鬆領1500元」等，將帳號用於假網路拍賣詐騙或洗錢等；刑事局提醒，租借購物網站帳號恐涉洗錢防制法等罪，切勿貪圖小利。

警方近期發現，IG出現大量租借購物網站帳號廣告，稱只要出租購物網站帳號，即可每月領取收益，強調是「被動收入」，還拿出「合法證明」讓人誤以為出租帳號沒問題，民眾出租帳號後卻收到警方通知涉及詐騙等犯罪。