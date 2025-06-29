快訊

雨勢升級雨區擴大...12縣市豪大雨特報 防雷擊、強陣風

影／世上最乾燥沙漠下雪！10年首見白雪奇景曝光 專家示警了

出租購物網站帳號「每月輕鬆領1500元」 變假網拍詐騙共犯

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

示意圖。圖／AI生成
示意圖。圖／AI生成
詐騙集團上網租借購物網站帳號，宣稱「每月輕鬆領1500元」等，將帳號用於假網路拍賣詐騙或洗錢等；刑事局提醒，租借購物網站帳號恐涉洗錢防制法等罪，切勿貪圖小利。

警方近期發現，IG出現大量租借購物網站帳號廣告，稱只要出租購物網站帳號，即可每月領取收益，強調是「被動收入」，還拿出「合法證明」讓人誤以為出租帳號沒問題，民眾出租帳號後卻收到警方通知涉及詐騙等犯罪。

刑事局表示，租借網路購物帳號違反購物網站的服務契約，亦可能構成洗錢防制法第21條收集帳戶、22條提供帳戶及稅捐稽徵法幫助逃漏稅捐等罪，民眾切勿貪圖小利，將帳號租借他人使用，如發現可疑招募，立刻通報165反詐騙專線。

詐騙集團上網租借購物網站帳號，用於假網路拍賣或洗錢等，刑事局提醒租借購物網站帳號恐涉洗錢防制法等罪。圖／刑事局提供
詐騙集團上網租借購物網站帳號，用於假網路拍賣或洗錢等，刑事局提醒租借購物網站帳號恐涉洗錢防制法等罪。圖／刑事局提供

購物網 詐騙集團 網站 洗錢

延伸閱讀

影／刑事局旁鬥毆…Uber疑違停開車門撞騎士 一家大小「助陣」全進警局

400罐「寮國進口乳液」藏14公斤海洛因 刑事局逮兩泰籍移工

LINE群組突解散又來新訊開新群 刑事局提醒是詐騙：不要再加入

刑事局與LINE合作 史上最大規模停權7萬3千個涉詐帳號

相關新聞

出租購物網站帳號「每月輕鬆領1500元」 變假網拍詐騙共犯

詐騙集團上網租借購物網站帳號，宣稱「每月輕鬆領1500元」等，將帳號用於假網路拍賣詐騙或洗錢等；刑事局提醒，租借購物網站...

台中六旬婦假投資被騙86萬 她在家裡抓到車手年紀更大

台中市六旬陳姓婦人在今年3月間已誤信假投資，被歹徒騙走86萬元，歹徒食髓知味，6月中旬又以陳婦「操作錯誤導致虧損」為由，...

他用假名兜售出12個生基位 詐欺不成立...但犯偽造文書罪

林姓男子用P圖軟體變更自己的身分證，並用「假身分」向蔡男銷售生基位。蔡男買入12個生基位後，未能低高賣賺到價差提告。因為...

千萬不動產差點飛了！ 台南地政機警 聯手檢警成功阻詐

詐騙案層出不窮，不但以匯款方式騙現金，設定不動產抵押權的詐騙案件也接連發生，南市佳里地政事務所日前成功阻止一起疑似投資詐...

青少年涉詐團淪車手增2倍 其次當人頭帳戶

北市查獲12歲以上未滿24歲青少年詐欺嫌疑人，2022年曾降至301人次、去年卻大增為478人次，增近6成，其中以擔任車...

女剛領薪就轉匯要投資 桃警問她「一問三不知」

人人都有發財夢！桃園楊姓女子昨午剛領薪就急著去匯「購物款」，行員起疑報警，桃園警分局同安派出所員警到場，探詢要買什麼？楊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。