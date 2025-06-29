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影／「不要開！」男騎士拒盤查死命嘶吼 桃警一開置物箱果然揪出毒

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園一名22歲吳姓男子昨騎機車行經桃園區中央街，因違規停車遭警方盤查取締，過程中吳男神情慌張，還試圖想騙員警，眼見支援警力趕到，吳男突情緒失控狂吼，要求員警不准開置物箱，結果警方在內發現毒品彩虹菸，後續移請裁處。

桃園警分局小檜溪派出所員警昨晚10時35分許巡邏時，在中央街發現一名22歲吳姓機車騎士違規停車，經上前稽查取締，吳男卻藉機想要溜走，被員警帶回現場，員警向他說明將依法告發並移置車輛保管。

對此吳男表示他不是車主，機車也不是他騎來的，但員警指出有看到他騎機車，吳男友人也表示機車是他騎過來的，且經查詢吳男就是車主，對於他的怪異舉動員警立即提高警覺並呼叫支援。

孰料吳男一見到支援警力抵達，突然情緒失控，坐在地上嘶吼「不要碰我！我害怕！」眼見員警欲依規定檢查機車車廂，吳男又狂吼「不要開！」為保護其人身安全，員警對吳男進行管束，交通違規部分依法予以舉發；車輛移置期間員警發現機車置物箱內果然藏有毒品彩虹菸，立即予以查扣，並移請相關單位裁處。

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桃園一名22歲吳姓男子昨騎車行經桃園區中央街，因違規停車遭警方盤查取締，過程中吳男試圖想騙員警，又情緒失控狂吼，警方在機車置物箱發現毒品彩虹菸。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名22歲吳姓男子昨騎車行經桃園區中央街，因違規停車遭警方盤查取締，過程中吳男試圖想騙員警，又情緒失控狂吼，警方在機車置物箱發現毒品彩虹菸。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名22歲吳姓男子昨騎車行經桃園區中央街，因違規停車遭警方盤查取締，過程中吳男試圖想騙員警，又情緒失控狂吼，警方在機車置物箱發現毒品彩虹菸。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名22歲吳姓男子昨騎車行經桃園區中央街，因違規停車遭警方盤查取締，過程中吳男試圖想騙員警，又情緒失控狂吼，警方在機車置物箱發現毒品彩虹菸。記者周嘉茹／翻攝
桃園警分局小檜溪派出所員警昨晚在中央街發現一名22歲吳姓機車騎士違規停車，經上前稽查取締，吳男卻藉機想要溜走，警察覺有異呼叫支援。記者周嘉茹／翻攝
桃園警分局小檜溪派出所員警昨晚在中央街發現一名22歲吳姓機車騎士違規停車，經上前稽查取締，吳男卻藉機想要溜走，警察覺有異呼叫支援。記者周嘉茹／翻攝

毒品 桃園 失控

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