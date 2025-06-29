陸委會再傳遭寄信恐嚇「縱火、砍人」 寄件者皆遭冒名

陸委會前天接獲電子郵件，恐嚇不撤下副總統蕭美琴在捷克疑遭中共人員尾隨相關新聞內容，將引爆炸彈報復，今凌晨再度接獲恐嚇信，揚言若不中止大罷免行動，將派人到陸委會潑汽油點火、持刀砍人，台北市警方針對兩起案件追查中。

警方調查，陸委會6月27日接獲網路恐嚇信，內容提及陸委會若不撤下有關蕭美琴日前在捷克疑遭中共派員尾隨並試圖攻擊的新聞訊息，將在陸委會位於台北市中正區的辦公大樓放炸彈，引爆傷人。

陸委會今早再度報警，指稱今凌晨又接獲恐嚇信，稱若不中止大罷免行動，將派人到陸委會潑汽油點火、持刀砍人等。