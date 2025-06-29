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台北市林森北路遇攔檢不配合 男扭打傷2警...掉出一包K他命

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市員警今凌晨巡經中山區林森北路某停車場，見3名男子形跡可疑上前盤查，其中莊男及潘男消極不配合，對員警爆粗口並發生肢體衝突，導致2名員警手腳擦挫傷等，警方當場壓制逮人，詢後分別依毒品、刑法妨害公務等罪嫌送辦，依社會秩序維護法裁罰。

警方調查，中山分局長春路派出所員警今凌晨3時許巡邏時，在林森北路某停車場盤查莊男等3人，3人渾身酒氣，莊男態度消極不配合，持續以不雅字眼辱罵員警，並出手毆打員警，其友人32歲潘姓男子也在一旁持續叫囂挑釁。

據悉，3人無幫派背景，但莊男、潘男皆曾涉毒品案，莊男另有詐欺、洗錢案涉案紀錄；莊男與警方發生扭打，導致2名員警手腳擦挫傷、1人眼鏡損壞。

員警以優勢警力壓制逮人，在莊男身上查獲一包裝有不明粉末的夾鏈袋，後續初驗呈毒品K他命陽性反應，全案詢後依違反毒品危害防制條例、刑法妨害公務等罪嫌將莊男送辦，另依社會秩序維護法裁罰潘男。

員警以優勢警力壓制逮人，在莊男身上查獲一包裝有不明粉末的夾鏈袋，後續初驗呈毒品K他命陽性反應。記者李隆揆／翻攝
員警以優勢警力壓制逮人，在莊男身上查獲一包裝有不明粉末的夾鏈袋，後續初驗呈毒品K他命陽性反應。記者李隆揆／翻攝
員警以優勢警力壓制逮人，在莊男身上查獲一包裝有不明粉末的夾鏈袋，後續初驗呈毒品K他命陽性反應。記者李隆揆／翻攝
員警以優勢警力壓制逮人，在莊男身上查獲一包裝有不明粉末的夾鏈袋，後續初驗呈毒品K他命陽性反應。記者李隆揆／翻攝

毒品 妨害公務 停車場

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