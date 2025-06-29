北市男攜毒遇盤查竟辱罵毆警 涉案2人依法偵辦

北市警方今天凌晨在中山區見3男形跡可疑，隨即上前盤查，期間發現有疑似毒品袋掉落，30歲潘男出言辱罵員警，32歲莊男還毆打員警致傷，兩人分別依法送辦、裁處。

台北市警察局中山分局長春路派出所員警於凌晨3時許執行巡邏勤務，行經林森北路某處停車場時發現有3名男子形跡可疑，便上前盤查，期間莊男褲子左側口袋掉落1包夾鏈袋，內含疑似毒品。

同行另2名男子見狀，對員警詢問態度惡劣，潘男還持續以不雅字眼辱罵員警，隨後警方欲對其施以管束，莊男隨後也持續辱罵並出手毆打員警致傷。

警方立即將莊男依妨害公務現行犯逮捕，掉落的夾鏈袋經初檢為第三級毒品愷他命，全案詢後依涉犯毒品案及刑法妨害公務等罪移請台北地檢署偵辦；潘男則依違反社會秩序維護法函請裁處。

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