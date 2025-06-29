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影／通緝男載妻購物遭攔 拔腿狂奔秒仆街被逮…傻問桃警1句話

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園一名蔡姓男子因毒品案遭通緝，昨晚載妻子出門至桃園區民生路購物，遇到眼尖員警盤查拔腿狂奔，孰料跑不遠就跌倒，還問警「眼睛怎麼那麼厲害？」當時附近車來車往，警匪追逐同時不少人路過目睹，畫面在網路曝光令網友直呼「辛苦波麗士大人了！執勤務必注意安全」。

昨晚10時30分許，桃園警分局青溪派出所員警巡邏行經民生路發現涉嫌毒品案未到案執行遭發布通緝中的32歲蔡姓男子，當時他騎機車載著妻子，為了避免蔡男逃逸衝撞引發危險，員警保持安全距離尾隨。

直到蔡男下車欲前往購買東西，員警見狀立即下車上前盤查，蔡男見到員警拔腿狂奔，未料跑不到50公尺就不慎跌倒，員警順勢壓制並呼叫警力支援；面對員警詢問，蔡男得知自己通緝身分已經曝光，還愣愣地詢問員警「你眼睛怎麼那麼厲害？」天色這麼暗還把他認出來，員警依法將其解送歸案。

桃園蔡男因毒品案遭通緝，昨晚載妻子出門至桃園區民生路購物，遇到眼尖員警盤查拔腿狂奔，孰料跑不到50公尺就跌倒。記者周嘉茹／翻攝
桃園蔡男因毒品案遭通緝，昨晚載妻子出門至桃園區民生路購物，遇到眼尖員警盤查拔腿狂奔，孰料跑不到50公尺就跌倒。記者周嘉茹／翻攝
桃園蔡男因毒品案遭通緝，昨晚載妻子出門至桃園區民生路購物，遇到眼尖員警盤查拔腿狂奔，孰料跑不遠就跌倒，還問警「眼睛怎麼那麼厲害」。記者周嘉茹／翻攝
桃園蔡男因毒品案遭通緝，昨晚載妻子出門至桃園區民生路購物，遇到眼尖員警盤查拔腿狂奔，孰料跑不遠就跌倒，還問警「眼睛怎麼那麼厲害」。記者周嘉茹／翻攝
桃園蔡男因毒品案遭通緝，昨晚載妻子出門至桃園區民生路購物，遇到眼尖員警盤查拔腿狂奔，孰料跑不到50公尺就跌倒。記者周嘉茹／翻攝
桃園蔡男因毒品案遭通緝，昨晚載妻子出門至桃園區民生路購物，遇到眼尖員警盤查拔腿狂奔，孰料跑不到50公尺就跌倒。記者周嘉茹／翻攝

通緝 毒品 桃園

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