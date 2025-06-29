影／通緝男載妻購物遭攔 拔腿狂奔秒仆街被逮…傻問桃警1句話

桃園一名蔡姓男子因毒品案遭通緝，昨晚載妻子出門至桃園區民生路購物，遇到眼尖員警盤查拔腿狂奔，孰料跑不遠就跌倒，還問警「眼睛怎麼那麼厲害？」當時附近車來車往，警匪追逐同時不少人路過目睹，畫面在網路曝光令網友直呼「辛苦波麗士大人了！執勤務必注意安全」。

昨晚10時30分許，桃園警分局青溪派出所員警巡邏行經民生路發現涉嫌毒品案未到案執行遭發布通緝中的32歲蔡姓男子，當時他騎機車載著妻子，為了避免蔡男逃逸衝撞引發危險，員警保持安全距離尾隨。