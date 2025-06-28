影／刺傷彩券行店員 台南行凶司機逃山區焚車燒傷...滅火跳溝還骨折

台南50多歲陳姓送貨司機對40多歲于姓彩券行女店員有好感而未獲青睬，22日涉持美工刀闖入北區彩券行，朝其左手臂連刺2刀，開車逃往龍崎山區焚車藏匿時也被燒傷，跳下山溝想滅火，但因水位太淺而全身多處骨折，最後被追緝員警尋獲送醫，目前仍在加護病房治療中。

台南市警五分局副分局長陳柏宇說，分局於22日獲報有女子手臂遭人劃傷，緊急送醫治療後無大礙，本分局立即成立專案小組，並報請檢察官指揮偵辦，23日於龍崎區一處山溝中發現身上多處骨折的涉案男子，全案依殺人未遂罪嫌送辦。

據調查，陳對于女有好感，有時還會送餐，中獎也會分紅，然而，于女始終將他當成一般顧客對待，近期女方也對其訊息已讀不回，令他心裡不是滋味。

本月22日上午陳情緒失控，持美工刀衝入彩券行，朝于女左手臂連刺2刀，還拿椅子砸向倒地女方，離開前又猛踹了幾腳，經送醫後並無大礙。

市警五分局據報後以車追人，根據車牌辨識系統查出陳開著貨車逃往山區，但進入山區產業道路後行跡不明，最後由貨車公司提供GPS定位，23日才在龍崎一處山區發現疑似遭焚燒的貨車，但不見司機蹤影。