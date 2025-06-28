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影／高雄老翁騎鐵馬無視紅燈...下秒突消失 遭大重機騎士撞死
高雄市新興區昨天發生死亡車禍，1名86歲老翁騎腳踏車穿過路口，遭騎乘大型重型機車的男子撞上，老翁人車噴飛，送醫不治。警方調閱路口影像，發覺老翁疑闖紅燈，確實肇事原因由警方釐清。
據了解，昨天上午7時50分許，張姓老翁騎腳踏車，沿新興區南華路直行，經過南華路與六合一路口，其他同向車輛都停紅燈，但是老翁仍穿越馬路，騎到路口時，突然汪姓男子（24歲）騎大型重機車，沿六合一路要過路口，2車在路口瞬間碰撞，張姓老翁人車噴飛滑行10多公尺，倒地不起。
新興分局交通分隊據報發生車禍，通知救護車，將老翁送醫，但老翁仍傷重不治。
警方調閱相關監錄畫面，發現張姓老翁未遵守路口號誌，騎腳踏車通過路口時闖紅燈，呈報高雄地檢署相驗，並依過失致死罪嫌，查辦與老翁出車禍的汪姓重機騎士。
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