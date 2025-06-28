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新北行人地獄1死 粉專嘆：就算穿亮色衣服 悲劇仍發生

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

新北市三重區26日晚間發生行人走在斑馬線上，被20歲黃姓機車騎士闖紅燈撞死，警方在肇事機車搜出毒品喪屍煙油，懷疑毒駕。而遭撞飛的64歲湯姓婦人，當時穿著淺色衣服和白色長褲。「交通安全唬平安2.0」臉書粉專表示，這是生命最後一刻，行人就算身穿亮色衣服，也無法阻止悲劇發生。

該起交通事故發生在26日晚上11時許，20歲黃姓男子騎機車沿著重新路5段往重新橋方向行駛，在光復路1段路口闖紅燈，涉嫌衝撞斑馬線上的64歲湯姓婦人，將人撞飛數十公尺遠，湯姓婦人送醫不治。

湯姓婦人當時穿著淺色上衣和白色長褲，仍發生車禍。「交通安全唬平安2.0」臉書粉專表示，畢竟沒有行穿線照明-主動式光源，只能被動等車燈照到，整個反應時間就差很多。肇事者就算有照，程度也跟無照一樣，畢竟考照就是玩兒戲。肇事者闖紅燈、行經行人穿越道、撞上後事故處理，與合格駕駛人不符，視生命為無物。

「交通安全唬平安2.0」臉書粉專表示，受到職業駕駛人團體的影響，考照後的限縮檢舉及記點制度，更是無法篩選事前有跡象的不適任駕駛人，降低預防悲劇的可能。下次換誰遇到不定時隱患呢？

網友留言，「然後還會有網紅檢討綠燈走在斑馬線的上行人，為什麼沒有自己注意來車，為什麼沒有自己跑開」、「你我的稅金養著一群不願意正視行人安全的官員」、「遇到目小穿什麼都沒用啦」、「罰不夠重罷了」、「麻煩路燈照明亮一點」、「撞到院長子女，馬上修法，國父孫女造就後座安全帶啊」。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新北市日前發生行人走在斑馬線上遭闖紅燈的機車撞死，受害人當時身著淺色衣服和白色長褲。圖／取自「交通安全唬平安2.0」臉書粉專
新北市日前發生行人走在斑馬線上遭闖紅燈的機車撞死，受害人當時身著淺色衣服和白色長褲。圖／取自「交通安全唬平安2.0」臉書粉專

闖紅燈 行人地獄 喪屍煙彈

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